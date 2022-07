“El cielo resplandece a mi alrededor”, extraña luz cruza el cielo de Texas

Como decía la canción de Dragon Ball, “el cielo resplandece a mi alrededor”, este verso fue aplicado por texanos, luego de que en el poblado de Austin, una ‘bola de fuego’ dejó perplejos a los habitantes.

En redes sociales, se volvió viral el caso de posible meteorito recorriendo el cielo, mismo que fue tendencia por personas, preguntando si alguien más lo había visto.

¿Cómo fue la caída del OVNI en Texas?

Fue la noche del 24 de julio, cuando en redes sociales divulgaron como caía un objeto volador no identificado (OVNI) que cruzó el cielo de Austin, Texas.

What I caught in the sky not too long ago! @abc13houston #Houston #sky pic.twitter.com/Bv3NoOn0ME — Łörî 👽 (@L_Rollinstoned) July 25, 2022

Y es que de acuerdo a los residentes, quienes comenzaron a publicar en las diversas plataformas imágenes y videos sobre el fenómeno, se comentaba que era una enorme bola de fuego, que parecía ser un meteoro, cruzando el cielo a gran velocidad.

En las grabaciones se observa que en el cielo oscuro de pronto resplandeció un punto en lo alto y avanzó rápidamente hacia el suelo.

@PoliticalOrgy @PoliticalOrgy Caught this in #Illinois last night. 12:51 am south facing camera thought you might like to see it. Pretty cool #meteor pic.twitter.com/gvCsXbq67z — cynthia lindsey (@cynsd) July 22, 2022

Incluso, hubo algunos usuarios quienes mencionaron el verso de la canción del anime del protagonista Goku, haciendo referencia “el cielo resplandece a mi alrededor”.

Pero, ¿qué era el objeto resplandeciente?

La Sociedad Americana de Meteoros (AMS) explicó que la “bola de fuego” fue un meteoro de la lluvia de meteoritos Alfa Capricórnidas.

Dicho fenómeno tiene actividad desde el pasado 3 de julio y seguirá hasta el 15 de agosto. No obstante, su punto máximo ocurrirá en la noche entre el 30 y el 31 de julio.

Los meteoros que se encuentran en la lluvia están formados de polvo y hielo que dejaron los cometas; algunos de estos fragmentos salen de la lluvia hacia la atmósfera y se incendian, lo que permite ver estrellas fugaces y meteoritos en el cielo.

La AMS indicó que una “bola de fuego” como la que fue observada en Texas es más grande que un meteoro normal, ya que puede tener el tamaño de un automóvil pequeño antes de su ingreso a la atmósfera de la Tierra.

Is that a meteorite over Texas? spotted near Missouri City, TX at 10:22 PM CST@abc13houston @NBCNightlyNews @NASA_Johnson @NASA pic.twitter.com/dGb05XfxYD — Arshad Adam (@heyarshadadam) July 25, 2022

De acuerdo con el sistema de la AMS, el meteoro ingresó a la atmósfera en Cistern, Texas, y siguió su trayectoria hasta Sunset Valley, cerca de Austin.

Además, indicó que no sólo los texanos observaron el fenómeno, ya que tuvo reportes del avistamiento en Oklahoma y Louisiana.