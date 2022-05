El día que vetaron a los Tigres del Norte en Chihuahua por cantar narcocorridos

Aunque no suelan ser del agrado de muchos, lo cierto es que los llamados narcocorridos siguen gozando de popularidad en ciertas regiones de México, no obstante, debido al mensaje de violencia explícita contenido en sus letras, no son aptos para todo público.

Los Tigres del Norte, originarios de Mexicali, se han consolidado como una de las agrupaciones favoritas de música norteña, acumulando miles de seguidores en todo México, siendo incluso acreedores al premio Grammy en más de una ocasión, la primera de ellas en 1988 por su disco titulado Gracias, América sin fronteras.

Los Tigres del Norte acumulan miles de seguidores en México y realizan giras por todo el país. Foto: Archivo | El Sol de León

A lo largo de sus más de 50 años de trayectoria, han grabado más de 750 canciones integradas en 80 álbumes, todos ellos vendiendo millones de copias. Obtuvieron además 140 discos de platino, 135 de oro y un álbum de diamante, siendo nominados 15 veces a los premios Grammy.

Sin embargo, la historia del grupo se ha visto empañada por episodios desafortunados, que siguen repercutiendo hasta el día de hoy, uno de los más famosos fue el acontecido en el estado de Chihuahua durante un concierto, en el año 2012.

Fue un 10 de marzo del año 2012, cuando la agrupación presentó uno de sus más esperados conciertos en el norte del país, se trataba de un espectáculo en la Exposición Ganadera de Chihuahua, en la capital.

Interpretar esta canción "prohibida" les salió muy caro

El concierto fue un éxito, los fans bailaban y aplaudían con cada uno de sus grandes éxitos, hasta que, al calor del momento, los Tigres del Norte decidieron complacer a sus fanáticos con un tema bastante controversial.

Cabe recordar que en el año 2012, Chihuahua se encontraba sumido en una ola de violencia entre integrantes del crimen organizado, donde las balaceras entre grupos armados eran el pan de cada día, fue bajo estas circunstancias que la banda se animó a interpretar su canción titulada La reina del sur, que narra la historia de una mujer dedicada al narcotráfico.

Multan a Los Tigres del Norte por cantar narcocorridos en Chihuahua; "“No está el horno como para hacer bollos" pic.twitter.com/g3osJUEb4D — La Taquilla con René Franco (@La_Taquilla) May 23, 2017

De acuerdo a las autoridades, las canciones alusivas al narcotráfico fungen como apología de la violencia y actividades ilícitas, motivo por el que se decidió sancionar a todo aquel que interpretara este género musical en lugares públicos.

Fue así que el pequeño acto de transgresión a la ley le resultó bastante caro a la banda norteña, ya que los organizadores del evento tuvieron que pagar una multa de mil 500 dólares, más de 20 mil pesos, por culpa de los narcocorridos.

No sería la última vez que fueron multados en Chihuahua

Tuvieron que pasar años para que los Tigres del Norte volviera a participar en un festival llevado a cabo en tierras chihuahuenses, lo que ocurrió hasta el año 2017, para un gran show en la Feria de Santa Rita, donde la agrupación incumplió con la reglamentación, a pesar de que habían depositado fianzas de cumplimiento cercanas al millón de pesos.

A pesar de la prohibición, los Tigres del Norte lo volvieron a hacer, esta vez por cantar temas como Jefe de jefes, La camioneta gris y Pacas de a kilo, lo que les valió una nueva multa por más de 500 mil pesos.

Conviene mencionar que el grupo cuenta con varios narcocorridos entre su repertorio, algunos de los más famosos son Los dos plebes, Muerte anunciada, La banda del carro rojo y El avión de la muerte, entre otros.