El Gardenia Music Fest 2024: El evento donde encontrarás cerveza artesanal, música y comida en Chihuahua

¿Eres fan de los festivales pero a veces se te complica ir o no tienes mucho presupuesto? No te preocupes, de hecho no tienes que salir de la ciudad para asistir a uno, pues en Chihuahua capital puedes disfrutar de El Gardenia Music Fest 2024, donde comida deliciosa, cerveza artesanal y buena música en vivo, se mezclan para hacer un evento único.

Como en ediciones anteriores, este festival es organizado por El Gardenia, una cervecería donde puedes encontrar más de 35 tipos de cerveza artesanal, además de tragos preparados, alimentos, postres, cafés, y mucho más.

Así que si te interesa escuchar a artistas locales y nacionales, a buen precio, y mientras comes y bebes algo rico, acá te decimos qué bandas se presentarán en El Gardenia Music Fest y todo lo que debes saber sobre este festival.

Foto: Facebook @El Gardenia Music Fest

¿Qué bandas se presentarán en El Gardenia Music Fest 2024?

En El Gardenia Music Fest 2024 podrás escuchar a seis bandas, cantantes y DJ’s diferentes, que abarcan géneros como techno banda, sonidero, charanga, electro cumbia, neo norteño, R&B, funk, soul, entre muchos más, por lo que, si no te encasillas en nada, y disfrutas de oír distintos tipos de música, este festival es ideal para ti.

Por medio de sus redes sociales, fue que se dieron a conocer los artistas que se presentarían en el evento, encabezando en Line Up la icónica agrupación de los 90s “Mi Banda El Mexicano”, la cual es originaria de Mazatlán, Sinaloa, y que seguro conoces por éxitos como “Ramito de Violetas”, “No bailes de caballito”, “Feliz, Feliz”, “Mambo Lupita”, “Help-ayúdame”, entre muchos otros más.

Seguido de estos se encuentra el Sonido Confirmación, que, como su nombre lo indica, tocan música sonidera, que es un tipo de género musical que se escucha sobre todo en el centro del país, el cual mezcla géneros como salsa y cumbia.Posteriormente, se encuentra el dúo de Digital Charanga, cuyos sonidos se asemejan mucho a la agrupación antes mencionada.

Foto: Captura de pantalla / Instagram @elgardeniamusicfest

Después, aparecen Los Vikingos del norte en el Line Up, quienes son muy queridos en Chihuahua debido a que son originarios de aquí, por lo que probablemente ya has escuchado alguna vez sus rolitas; entre las más conocidas se encuentran “Pick Up Folks”, “Sin Punto Final”, “Tú y Tus Primas”, “A las 10”, “Sergio El Bronceador”, entre otros éxitos más.

Por último se encuentra DJ Wick y Tainy Beats, siendo estos últimos quienes, con su buena vibra, se encargarán de abrir El Gardenia Music Fest 2024; ellos tocan una mezcla de R&B, funk y soul, que seguro te hará sacar tus mejores pasos de baile, pero ¿dónde y cuándo se realizará este evento?.

¿Cuándo se realizará El Gardenia Music Fest 2024 y cuánto cuestan los boletos?

El Gardenia Music Fest 2024 se estará realizando el 14 de septiembre de este año en el centro de espectáculos “Plaza de Todos La Esperanza”, que se encuentra ubicada en la avenida Teófilo Borunda 2001, en la colonia Mirador.

De acuerdo a la plataforma de Star Tickets, que es donde se están vendiendo los boletos actualmente, este evento iniciará a las 5 de la tarde y terminará aproximadamente a las 3 de la mañana, por lo que es importante que si te animas a ir, vayas con ropa y calzado cómodo, pues muy probablemente estarás mucho tiempo de pie.

Pese a que este evento está dirigido sobre todo a personas mayores de 18 años, también pueden entrar menores, eso sí, siempre y cuando estén acompañados por un adulto que se haga responsable de ellos. Actualmente, los boletos para El Gardenia Music Fest 2024 tienen un costo de 590 pesos, y ya se encuentran a la venta.