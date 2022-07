En medio del mar, mujer se entera que su novio le puso el cuerno con su amiga

Un viaje a la playa en compañía de tu pareja suena como la idea de unas vacaciones perfectas ¿o no?, pues una chica que viajaba con su novio platica cómo la experiencia terminó convirtiéndose en su peor pesadilla ¿Quieres saber cómo sucedió?

A partir de este momento quiero recibir las noticias a mi celular

Por medio de un video en TikTok, fue que se viralizó el triste caso de la joven mujer, quien en un instante, vio cómo el viaje soñado de su vida terminó por hacerse pedazos, al descubrir la infidelidad de su novio en plenas vacaciones ¿Sabes qué es lo peor? Que en el momento de la desgracia, ambos se encontraban a punto de iniciar un inolvidable paseo en bote por el mar.

Lo que serían unas vacaciones de ensueño se convirtió en una pesadilla para esta chica. Foto: Pixabay

Todo pasó de un momento a otro mientras la chica, en compañía de su novio y la familia de éste, se encontraban disfrutando de unas ricas vacaciones en la playa ¿Qué sucedió entonces? Pues que a la pobre muchacha le llegó un mensaje de la "ex mejor amiga" de su novio, contándole con lujo de detalles (y pruebas), la supuesta infidelidad de éste.

Te puede interesar: ¿Nos quieren ver la cara?, compran un six de cerveza y las latas traían agua mineral

La historia de amor en el mar se convierte en pesadilla

Los dos enamorados se encontraban por iniciar un paseo en lancha, donde se suponía que irían a ver a los delfines como parte de su romántico viaje al mar. Fue ahí cuando el sueño de amor se desmoronó, pues por medio de un mensaje de texto, una amiga del novio daba a conocer a la chica todos los detalles del engaño.

#storytime #cornuda ♬ sonido original - 🦋 @usuarioinestable_ Responder a @nazakonopka #parati

“Estaba en el sur con mi novio y su familia, cuando me llegó un mensaje de su supuesta mejor amiga. No estábamos en cualquier lugar, fue a punto de subirnos a un bote para conocer los delfines. Esperó el momento justo. Ella y él ya no eran amigos para aquel entonces, pero yo estaba muy insegura, no aguanté las ganas y fue un presentimiento muy fuerte”, platica la desdichada protagonista de este caso.

Todo indicaba que la supuesta mejor amiga estaba arrepentida por ser la "amante" del novio y le pidió a la joven que la disculpara por lo sucedido, incluso, aseveraba que nadie merecía pasar por una situación como la que el novio le había hecho.

#storytime #cornuda ♬ sonido original - 🦋 @usuarioinestable_ Responder a @usuarioinestable_ #parati

La triste historia no tardó en volverse viral, pues todos sabemos que una infidelidad ya es algo bastante doloroso, ahora imagínate enfrentarlo mientras te encuentras de viaje con tu pareja y su familia, lejos de tu hogar. Sin lugar a dudas será un viaje que la protagonista no podrá olvidar en toda su vida. ¿Qué hubieras hecho tú en la misma situación de la chica?

Te puede interesar: Se la rifó el padrecito: novios celebran a sacerdote por cantarles "Mi razón de ser" de Banda MS

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!