Jornada laboral: ¿Es posible salir temprano si no tomas tu hora de comida? 

Así como el artículo 423 de la Ley Federal de Trabajo establece que una empresa debe establecer dentro del reglamento interno horas de entrada y salida de los trabajadores, así también establece un tiempo destinado para las comidas y períodos de reposo durante la jornada laboral.

La FFT garantiza los derechos fundamentales para los trabajadores, entre ellos, el descanso durante la jornada laboral, aunque a menudo es ignorado o desconocido, está claramente regulado por los artículos 63 y 64, los mismos que establecen las pautas sobre el tiempo de reposo y las implicaciones de no tomarlo.

Si eres empleado y no puedes salir de la empresa o lugar donde prestas tus servicios durante las horas de reposo o comidas, el tiempo correspondiente debe considerarse como parte de tu jornada laboral efectiva.

¿Qué quiere decir esto? Esto significa que el tiempo que permaneces en el lugar de trabajo, aunque no estés realizando actividades directamente relacionadas con tus tareas se computa como tiempo trabajado.

En términos prácticos, si no pudiste tomar tu descanso de media hora o la hora completa que te corresponde o no se te permite salir de tu lugar de trabajo, no estás obligado a extender tu jornada laboral, más allá del horario establecido, por lo cual podrás retirarte sin ningún problema.

Por su parte el patrón o empleador está legalmente obligado a computar ese tiempo como parte del horario normal de trabajo, lo que evita que te veas afectado por una sobrecarga de horas.

-¿Cuánto tiempo me deben dar para comer en el trabajo?

El artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que los trabajadores tienen derecho a un período de descanso para la comida, el cual debe ser de al menos 30 minutos si la jornada laboral es de seis horas o más. Este tiempo no se considera parte de la jornada laboral, y su duración puede ser acordada entre el empleador y el trabajador.

-¿Qué pasa si no tomo mi hora de comida y salgo antes del trabajo?

La legislación no especifica si el tiempo de descanso del trabajador se limita únicamente a la ingesta de alimentos, por lo que también puede interpretarse como un breve receso destinado a aumentar la productividad.

-¿Por qué es importante que el empleado coma en la jornada laboral?

Comer durante la jornada laboral es importante porque contribuye a mantener la energía y la concentración, mejora el rendimiento y la productividad, y ayuda a prevenir el agotamiento. Además, una alimentación adecuada puede influir positivamente en la salud física y mental de los empleados, promoviendo un ambiente de trabajo más saludable y eficiente.

