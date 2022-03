¿Español norteño? La razón por la que en Chihuahua cambia CH por la SH

En el territorio nacional existe una rica variedad de acentos y dialectos que sirven como una especie de firma de cada región, sin embargo, normalmente se catalogan en dos principales categorías: español norteño y español sureño, en Chihuahua, evidentemente, se habla el primero de ellos, pero ¿por qué razón se pronuncia aquí “sh” en vez de “ch”?

Sinaloa, Monterrey y Chihuahua son los más notables ejemplos de este tipo de entonación propia de los hablantes hispanos del norte de México, sin embargo, es Chihuahua el que se caracteriza no solo por su tono “cantado”, sino por su peculiar pronunciación de la “ch”.

El español se ha hablado en el norte de México desde a mediados del Siglo XVI, durante el tardío proceso de colonización española. Los colonos que arribaron a esta parte del territorio nacional llegaron principalmente del País Vasco, donde se habla el euskera, por lo que las influencias vasco-navarras del español contribuyeron a la creación de este dialecto.

Se reconoció el acento norteño por la mayoría de la población para relacionar un estereotipo con un habla (Foto: Pexels)

Algunas de las palabras más usadas en el norte de México, provienen de hecho del euskera, del cual heredamos las palabras carrilla, chamarra, chaparro, arroyo, ama y urbi.

Otra de las situaciones que influyeron en la diferente forma de acentuar y pronunciar el español, según explica el autor Martín Butragueño, en su obra “La división dialectal del español mexicano”, sería el hecho de que en esta zona existió una menor presencia de pueblos indígenas y que, aunado a esto, se llevó a cabo una violenta campaña de exterminio en contra de los pueblos nativos, por lo cual, a diferencia de lo ocurrido en el centro y sur de México, la influencia de lenguas externas al español fue mínima.

Los extranjeros y su influencia en el habla de los chihuahuenses

A su vez, el norte de México ha cobijado a inmigrantes judíos, libaneses, irlandeses, franceses italianos e incluso alemanes, lo que aunado a la proximidad con los Estados Unidos, ha propiciado la adaptación de extranjerismos, principalmente anglicismos.

Es precisamente el inglés el que da origen a la pronunciación chihuahuense de la “ch”, junto con todo lo ya explicado, pues es en este idioma en el que se incluyen palabras con la “sh”, como show, she, shampoo, etc, cuya forma de pronunciar se habría mezclado con sonido español de la “ch”, como Chihuahua, china, chico, etc.

Cabe señalar, que esta pronunciación no es únicamente de los chihuanuenses, ya que en Andalucía, en España, la pronunciación de este fonema es muy similar al usado por los oriundos de Chihuahua.

Como dato curioso, cabe señalar que según un estudio de la dialectología mexicana, se reconoció el acento norteño por la mayoría de la población para relacionar un estereotipo con un habla, por lo que este tipo de dialecto sería el más distinguible de México.

