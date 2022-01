Evita un desastre y protege las tuberías del frío: te decimos como lograrlo

Ante la entrada de los frentes fríos que se han registrado en Chihuahua durante este invierno, es importante considerar proteger las tuberías que se encuentran al exterior para evitar congelamientos y que estas se rompan.

Es muy necesario prevenir gastos que pudieran afectar a nuestra economía y más aún en esta cuesta de enero. Las opciones para proteger las tuberías son muy variadas; sin embargo, la mejor defensa es el aislamiento, cubre las tuberías con espuma fácil de instalar, actualmente su precio ronda en los 21 pesos.

También, si no tienes la manera de adquirir la espuma, el cartón, los "trapitos" y sobre todo abrir un poco los grifos para que goteen permite que el agua fluya y no se bloqueen por congelación. Lo que debes haces es envolver el tubo con el material que seleccionaste y reforzarlo con plástico y cinca aislante, de esta manera evitarás que se rompan las tuberías, gastes y contribuirás a que no se desperdicie el agua.

No le demos "chansa" al frío que nos cause algún inconveniente, de ser así, no entres en pánico, cierra las llaves de paso de toda la casa y, si no consigues controlar en el acto el flujo de agua, abre las llaves de agua fría para ayudar a que el sistema se vacíe y de ser posible llama lo antes posible a un fontanero.

Recuerda que más vale prevenir que lamentar, apenas la semana pasada, en muchas partes del estado se registraban días cálidos; sin embargo, desde el fin de semana, pronosticaron un descenso de temperatura en el estado por la entrada del frente frío 19, especialmente en las zonas serranas.

Según información del Servicio Meteorológico Nacional, el día de ayer se ha registrado la temperatura más baja durante este invierno, fue la comunidad de El Vergel, Balleza, la cual registró una temperatura de -10 centígrados, y el día de hoy no fue la excepción, amaneció con 8 grados bajo cero.

Extrema tus precauciones, ya que falta todavía más frío, en enero y febrero se pueden registrar las temperaturas más bajas, disfruta esta temporada y evitemos percances.