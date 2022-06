¿Existe desabasto de papel higiénico? Esto dice Profeco

Debido a que el papel, en especial el higiénico, se ha convertido en un artículo esencial en todos los hogares, se ha especulado sobre si existe un desabasto del papel higiénico, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) habla al respecto durante la mañanera de este 20 de junio, realizada desde Palacio Nacional.

Ante las supuestas especulaciones acerca de la posible escasez de productos básicos, el titular de la Profeco rechazó el desabasto y garantizó que esto no ocurrirá, específicamente en el abasto del papel higiénico. “Primero comentar que en el papel de baño no hay desabasto, no empezar como hace dos años como el fake News, aquel que corrió a nivel mundial”.

Ricardo Sheffield recordó sobre la escasez de agua en Nuevo León, “hubo mucho cuento chino con el agua potable embotellada en Monterrey”.

MÉXICO, IMPORTANTE PRODUCTOR

Adicionalmente, recordó que México es “un importante productor de papel del baño, incluso se exporta”. Informó que la Profeco se mantiene activa verificando el abasto y el diálogo con los productores de papel higiénico. “Y además hemos estado verificando en todos los distribuidores del país que no hay ningún desabasto”.

Agregó que en los próximos días se realizará una reunión entre el gobierno, productores y distribuidores para analizar más a fondo el tema. “Tenemos una reunión, esperamos en esta misma semana, para ir dando seguimiento con productores y con distribuidores sobre esta gran alianza que está haciendo el gobierno federal”.

México es un importante productor de papel de baño/Foto: Pexels

El titular de Profeco admite que hay un incremento en el índice nacional de precios de alimentos y bebidas, “pero no son del 30%. Lo que podemos hablar es de estabilidad dentro de un proceso inflacionario mundial”.

Así, el funcionario recordó que también se ha mantenido la estabilidad en los precios de la canasta básica, pese al grave descontrol inflacionario.

AMLO INFORMA QUE EXISTE TAMBIÉN ABASTO DE ALIMENTOS EN MÉXICO

“No hay problema, tenemos abasto de alimentos y mercancías suficientes en el país; estamos en un acuerdo con productores, distribuidores y comerciantes que han cumplido en mantener los precios de una canasta básica”, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte, informó sobre los energéticos, “con los energéticos no hay ningún problema, en cuanto al abasto y el precio, diría que se van a mantener los precios de las gasolinas, del gas, del diesel y de la luz, ya tomamos esa decisión”, asegura.

¿POR QUÉ SE ESPECULA SOBRE EL DESABASTO DE PAPEL HIGIÉNICO?

Puesto que el principal productor de la celulosa en el mundo es la brasileña Suzano, se ha advertido sobre un escenario de escasez del suministro de la materia prima, lo que conlleva un posible aumento en el costo de producción y precio final del producto.

Esto se debe a la invasión de Rusia a Ucrania, puesto que debido a esto, los inventarios de celulosa han comenzado a desplomarse, ya que el país ruso es una fuente importante de madera para Europa.

Asimismo, la madera de esta nación también ha perdido certificaciones globales, por lo que se ve amenazada la producción de papel en todo el mundo, esto, de acuerdo con el director general de Suzano, Walter Schalka.

