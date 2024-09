¿Te encanta el café? Te decimos cuándo será el primer festival de esta bebida en Chihuahua

Si eres de las personas que necesitan de una taza de café para ser funcional y además disfrutas del sabor que brinda esta bebida caliente, no puedes perderte el primer Festival del Café que se realizará en la ciudad de Chihuahua.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Lo que nos faltaba… por fin, ¡Un festival de café para nosotros solitos en nuestra querida Chihuahua capital. ¿Eres fan del café y el otoño? Esta estación del año tiene muchas particularidades que la hacen hermosa y amada por muchos, en especial por los cafeteros, nada como disfrutar una humeante taza de café en una mañana o una tarde fresca de septiembre en la comodidad de tu casa después de una ardua jornada de trabajo.

Foto: Miguel Castillo / El Sol de Orizaba

En esta estación del año el sol nos regala una luz más rojiza y cálida, disfrutamos todavía de un calorcito agradable, es el mejor momento donde tomar una taza de café se vuelve un ritual. Su olor nos activa el cerebro y nuestro cuerpo recibe su calor brindándonos una armonía perfecta.

Ahora que todavía el clima no está tan frío, es el momento ideal para disfrutar una rica taza de café al aire libre y disfrutar de las tardes que nos ofrece septiembre.

-Producción de café en México

Esta bebida consumida en todo el mundo y desde tiempos ancestrales se le ha considerado como un producto benéfico ya que ayuda a despertar los sentidos, ya sea que lo tomes con o sin azúcar, con leche, cargado o con un poco de licor, el café siempre te dejará un buen sabor de boca.

Esta semilla llegó a México en el siglo XVIII y fue adoptada por los pueblos originarios, quienes utilizaron técnicas tradicionales como la producción bajo sombra.

El café se ha integrado profundamente en la cultura y economía del país Foto: Luis Rodríguez / El Sol de Toluca

De acuerdo con datos del Gobierno de México, la primera cafetería que se creó en el país fue inaugurada en el siglo XIX, esto en la Ciudad de México y desde entonces, el café se ha integrado profundamente en la cultura y economía del país.

Es tanto el gusto del café en México, que en la actualidad somos uno de los principales países que producen y comercializan el aromático en otras regiones del planeta. Como dato, en 2022, México produjo un millón 25 mil toneladas de café cereza, situándose en el onceavo lugar a nivel mundial. Pero además debes saber que los principales estados en donde se produce café son: Chiapas, Veracruz y Puebla.

El ciclo de producción de café cereza se concentra entre noviembre y marzo, con picos en enero y febrero.

¿Sabías que los principales productores de café en México son Chiapas, Veracruz y Puebla?, pero no es casualidad, ya que en estas regiones se cuenta con algunas características únicas que hacen posible el crecimiento de la mata de café y que el grano sea de calidad para ser procesado y así obtener un café de calidad pero sobre todo de gran sabor.

El café se cultiva principalmente en regiones frías con temperaturas de crecimiento entre 13 y 26°C, requiere un suelo rico y húmedo que absorba bien el agua y drene rápidamente el exceso de precipitación.

El grano proviene de una planta llamada cafeto. Cada fruto de esta planta tiene dos semillas que se secan al sol de 7 a 15 días resultando un café verde que luego se tuesta para que adquiera su sabor y aroma.

Si quieres saber más sobre tu café consentido no te pierdas este primer festival.

-¿Cuándo?

El Primer Festival de Café 2024 se realizará el próximo domingo 15 de septiembre

-¿A qué horas inicia?

El evento será de 12 del mediodía a las 9 de la noche

-¿Dónde?

La cita es en el Paseo Central, de Chihuahua Capital

-¿Qué podrás disfrutar?

Esta experiencia única te ofrecerá talleres y competencias de café, habrá exposiciones de cafeterías, pastelerías y panaderías gourmet. Habrá muestras de café y bebidas exóticas, y por si fuera poco, los organizadores realizarán rifas y premios para todos los asistentes. Los boletos los podrás adquirir a través de TopTicket

Como vez no hay pretexto para dejar pasar esta oportunidad y aprovechar el próximo puente patrio.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

… Y como cita J. S. Bach en su “Cantata del Café”: “Oh, ¡Cómo me gusta el café azucarado! Es más agradable que mil besos, más dulce que el vino moscatel, Café, Café, te necesito; y si alguien quiere conformarme, oh, ¡que me sirva un café!”

Nota publicada originalmente en: El Sol de Parral