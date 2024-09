Foro Cactus: Así será el evento de emprendedores en Chihuahua al que asistirá el Arqui Juve 3D

¿Eres emprendedor o apenas andas viendo cómo iniciar con tu negocio? No pierdas más el tiempo, asiste al Foro Cactus en Chihuahua capital, donde podrás aprender todo lo necesario para lograrlo, de la mano de expertos que te regalarán los mejores consejos que los han ayudado a llegar a la cima del éxito, y lo mejor de todo, en esta edición estará presente el Arqui Juve 3D.

El famoso creador de contenido ha causado sensación en redes gracias a la forma en la que explica cómo se realizan las construcciones y los diseños de las viviendas, pero sobre todo, porque miles de mujeres de todo el mundo se han declarado enamoradas de él y, tanto ellas como los hombres, suelen dejarle comentarios muy peculiares y graciosos en sus videos.

¿Qué es el Foro Cactus?

De acuerdo a la descripción que ofrecen en la página donde se venden los boletos para el evento, éste está dirigido a jóvenes universitarios y emprendedores, por lo que aquí encontrarás conferencias, “sesiones de networking y talleres prácticos que te ayudarán a impulsar tu negocio”.

Anteriormente en el evento se han presentado personalidades como Arnoldo de la Rocha, Sara Lerma, Chumel Torres, entre otros. Por lo que si te llama la atención estar en un sitio rodeado de personas que te ayudarán a impulsar tu negocio o proyecto, acá te contamos más sobre Foro Cactus.

Foto: Facebook @Foro Cactus

¿Cuándo y dónde se realizará el Foro Cactus en Chihuahua capital?

De acuerdo a información que aparece en sus redes sociales, el Foro Cactus se llevará a cabo el jueves 7 de noviembre de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en Rénasci Eventos, que se encuentra sobre la avenida de La Cantera.

Pese a que ingresar a este evento tiene costo, vale la pena invertir, puesto que, como te comentamos anteriormente, podrás obtener los mejores consejos y asesorías para tu emprendimiento, por parte de empresarios o personas con negocios exitosos, entre ellos el famosísimo creador de contenido Diego de León, Mejor conocido como Juve 3D Studio, quien impartirá la conferencia "Emprende sin CV".

El evento se desarrollará de la siguiente manera: De 9 am a 10 am se realizará la recepción y el registro, de 10 am a 10:30 am habrá un BriefTalk Sorpresa, de 10:30 am a 11:30 pm se llevará a cabo un Panel de Emprendedores en Chihuahua y habrá un Break de 11:30 am a 12 pm.

Posteriormente, de 12 pm a 1 pm será la Conferencia Magistral del arquitecto Diego de León, luego de la 1:30 pm a las 2 de la tarde será el Meet&Greet y después se desarrollará el cierre del evento.

Foto: Captura de pantalla / eventbrite.com.mx

Los boletos están a la venta por medio de la plataforma Eventbrite y tienen costos que van desde los 500 pesos, hasta los mil 500, sin embargo, actualmente tienen un descuento del 20%, por lo que los precios de los tickets que manejan son mucho más accesibles. Recuerda que de acuerdo al tipo de boleto, serán los beneficios que tendrás.

¿Quién es el Arqui Juve 3D Studio?

TikTok ha catapultado a muchos profesionistas al estrellato, y uno de los nombres más destacados es el de Diego Alejandro Alvarado de León, un arquitecto de 28 años originario de Saltillo, conocido en las redes como Juve 3D Studio. Este joven se ha convertido en una sensación en plataformas digitales, acumulando millones de seguidores en TikTok, Instagram y YouTube.

El apodo de Diego tiene una historia interesante, pues cuando era pequeño, en la escuela aprendió sobre Don Bosco, el santo de los jóvenes, quien también ayudó a formar el equipo de fútbol Juventus en Turín.

Inspirado por la evolución de un grupo de jóvenes en el equipo más exitoso de Italia, Diego adoptó el "Juve" para su nombre en redes, y el "3D Studio" se añadió porque, en sus inicios, sólo se dedicaba a los renderizados.

El camino al estrellato de Juve 3D no fue inmediato, sino que Diego Ponce comenzó a ganar notoriedad cuando los usuarios de redes sociales empezaron a utilizar fragmentos de sus videos sobre arquitectura, sacándolos de contexto.

Esto llevó a la creación de memes virales con frases icónicas como “Todo esto es humedad”. Además, su carisma atrajo tanto a hombres como a mujeres, quienes empezaron a dejarle comentarios coquetos y halagadores en sus videos.

A pesar de su estilo relajado y a veces irreverente, el Arqui se toma muy en serio su rol como profesional. En sus videos, busca educar a su audiencia sobre temas arquitectónicos, equilibrando el humor con la seriedad para mantener la integridad profesional y conectar de manera auténtica con su público.