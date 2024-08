¿Un cafecito y a dormir? Gen especial permite procesarlo mejor sin alterar el sueño

Todos conocemos a esa persona que bien puede tomarse un café por la tarde como si nada o al contrario que cuando toma una taza, no puede conciliar el sueño o hasta le da ansiedad, esto se debe a un factor genético.

Según explica Sandra Ferreiro en un blog para la empresa de biotecnología, ADNTRO, las personas reaccionamos de forma diferente al café, como con cualquier sustancia psicoactiva.

Los efectos del café en su mayoría son como seguro sabes activar el cerebro y hasta darte más energía por un periodo de tiempo, esto pues la cafeína bloquea la adenosina que es el nucleósido que regula somnolencia, cuando estás cansado se acumula y te hace sentir sueño.

Al bloquearla, se permite que la dopamina y otros químicos tomen el control haciendo que te sientas más enfocado y activo, así lo explican en el artículo “Cómo la genética influye en los efectos del alcohol y cafeína”.

¿Gen de la cafeína?

Las personas poseen en mayor o menor medida el llamado gen CYP1A2, el cual está encargado metabolizar la cafeína, es este el que ayuda a que muchas personas puedan bajar los efectos de esta sustancia en su cuerpo de forma más rápida.

El gen está presente de diferentes maneras en todos, por lo que existen los metabolizadores rápidos, que son les duran menos los efectos y suelen consumir más café que el promedio.

Los intermedios, que están en un rango normal sobre los efectos. Y los lentos que como su nombre indica tardar más en procesar la cafeína, en este grupo las personas que toman con regularidad más de tres tazas se les asocia con el riesgo de enfermedades cardiovasculares, además de verse afectado su sueño.

Aunque esto es un factor determinante del procesamiento de la cafeína, también hay otros, el gen ayuda en un 75%, lo restante lo influyen factores como suplementos, alimentos y el consumo del tabaco.

Según un artículo de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva este gen en sus variables se nombra como GG para los de rápido metabolismo, GA para los intermedios y AA para los de lento, detalla que aunque la cafeína en algunos atletas es beneficiosa para el rendimiento para otros no solo no los ayuda si no que les afecta negativamente.

Los del grupo GG lograron presentar un mejoramiento de en el rendimiento al consumirla, mientras que los de GA no presentó un benefició leve, y los de AA presentaron un decrecimiento de rendimiento, según investigaciones presentadas en la Reunión Anual del Colegio Americano de Medicina del Deporte de este año (Boston, Junio 2016).

La genética no sólo impacta a la cafeína

Según el blog anteriormente mencionado de ADNTRO, los genes ADH1B y ADH1C ayudan a descomponer más rápidamente el etanol sustancia química del alcohol que afecta a nuestro organismo, ayudando a convertirlo en acetaldehído que a su vez es codificada por el gen ALDH2, haciendo acetato.

En esto también existen niveles de metabolizadores: lentos, intermedios, rápidos, posiblemente intolerantes e intolerantes.