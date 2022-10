“Gipsy Chef”, el consentido de Máster Chef Celebrity cuenta su experiencia en tiempos de Internet

Quién no conoce a Pablo Albuerne se enamora en el acto su personalidad cálida y franca, expresada en su alter ego ‘Gipsy Chef’. Un personaje nacido en medio de la crisis económica, que encontró buen puerto entre las cocinas de altamar, para posteriormente navegar hacia las redes sociales y convertirse en uno de los astros del internet, de la talla de Gordon Ramsey y Anthony Bourdain; que al igual que sus homólogos anglosajones, Albuerne, trasciende por su forma de abordar la cocina, logrando conexiones improbables de una manera vivaz.

En este devaneo constante Albuerne, siempre está en búsqueda de sabores intensos sin pretensiones; ya que en sus parámetros andar uniformado tras una barra marmórea, es parte de la soberbia de la ‘alta cocina’, donde no embonan los cortes gruesos, la sazón al tanteo y la improvisación. Por ello el ingobernable chef asturiano se conduce con gran soltura, al preparar exquisitos platillos en medio de la calle, sobre mini parrillas, como parte de su cocina itinerante demostrando que la buena comida está al alcance de todos.

Naturalmente Gipsy Chef se granjeó el cariño de millones de seguidores en ambos lados del Atlántico, que han seguido de cerca sus poco más de 500 recetas a lo largo de los últimos años. No obstante el cocinero -no es un improvisado-, ya que pese a no ufanarse de haber estado tras los fogones de restaurantes con tres estrellas Michelin, como el Sant Celoni del emérito chef catalán Santi Santamaria o pertenecer a la cuadrilla de columnistas del periódico español La Vanguardia, en donde de manera habitual el ojiverde nos roba sonrisas con sus columnas agudas llenas de chispa; no obstante nada de ello le hace perder el piso. En cambio lo que más motiva a Gipsy, es invitar a las personas a que le pierdan el miedo a la cocina y se atrevan de una vez por todas hacer algo deslumbrante con pocos insumos.

Y fue precisamente eso lo que lo trajo a México por primera vez en 2007, donde recorrió gran parte de Sureste del país en pos de sabores auténticos, para caer de bruces ante el pozole, “Recuerdo con asombro las flautas de tinga de pollo y el pozole verde de Doña luz en Taxco, Guerrero, donde dicho guiso fue un parteaguas en mi vida. La señora de 80 años había puesto frente a mí un plato con una riqueza insospechada que alterna distintos conocimientos, texturas, formas y colores, dignos de las mejores escuelas de gastronomía del planeta; aquello me volvió loco, me dije: ‘estoy perplejo’. Sin embargo, mi primer encuentro con la cocina mexicana, fue por medio de la comida callejera en forma de tacos de suadero, ¡Qué sabor! A partir de entonces no he dejado de experimentar asombro tras cada bocado cuando visitó este país”. señala animosamente el chef de 46 años, quien es parte del jurado del programa de televisión abierta “Master Chef Celebrity” México, donde participan viejas glorias del espectáculo como Talina Fernández, Margarita ‘La Diosa de la Cumbia’ o Alejandra Ávalos alternando con la nueva ola de celebridades como Maki Soler, Mauricio Mancera y su paisana la actriz e influencer Karla Sofía Gascón.

Foto: Instagram | @gipsychef

En tal programa Gipsy Chef presta sus conocimientos a los famosos para que en menos de 60 minutos logren despertar su ingenio y presentar creativamente platos con ingredientes inusuales, así como ordinarios, tal y como lo hace en su restaurante “La Zorra”, un lugar especializado en el grano de arroz, -un producto tan sencillo-, que a veces pareciera imposible dominar. Al respecto comenta. “Me interesa que la gente aprenda a escuchar, que sepa que la cocina tradicional no está peleada con la contemporánea y que la comida es materia viva. Al ponerse en contacto con ella desde temprana edad es posible evitar muchos desastres y ser feliz en el camino, ya que no importa a lo que te dediques no te escapas de cocinar alguna vez.” advierte el también padre de familia, quien adora hacer de comer para los suyos, tal y como sus abuelos le transmitieron el gusto por la cocina cuando niño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Albuerne 🔥Gipsy Chef🔥 (@gipsychef)

En ese sentido Gipsy Chef, ha hecho exégesis sobre su vasto repertorio de cocina al recopilar de modo sucinto sus mejores 40 recetas por diversas travesías en forma de travesuras, que ha realizado durante poco más de dos décadas, “Estoy muy contento con este libro, porque de alguna manera representa mi aprendizaje existencial, expresado en cada una de esas piezas; dentro de las cuales claramente hay un capítulo dedicado a mi estancia en México.” Cabe mencionar que el libro, “Gipsy Chef: Mi mundo en 40 recetas bestiales” ha roto récord de ventas agotándose en cuestión de horas en Europa y ahora disponible en México.

Finalmente cuando le preguntamos cuáles son sus ingredientes favoritos de la despensa y a cuál cocina le gustaría introducirse a profundidad, -con su característica voz ronca y envolvente- nos dijo: “Con un poco de sal, pimienta y aceite de oliva puedes hacer lo que sea, -lo demás son accesorios de la cocina-, sin eso no puedes ir a ninguna parte. En cuanto a la revisión gastronómica refiere, sin duda la comida china y mexicana, la primera porque sus elementos aún permanecen como un patrimonio oculto y la segunda porque me falta explorar los sabores del Bajío y el Noreste del país, así como sus vinos, -mismos que cada vez tienen mayor notoriedad en las mesas intercontinentales-.” concluye el cocinero ovetense, quien ha conquistado el corazón de los mexicanos tras pisar los escenarios de la televisión nacional.