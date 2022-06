'Gringa' que visitó México asegura que huele a 'mexicano sucio' y la tunden en redes: Video

Una mujer de origen estadounidense, identificada como Holly Weaver Smith, causó severa indignación con la comunidad mexicana, ya que publicó un video en TikTok en donde aseguró que después de un viaje que hizo a la República Mexicana, no ha podido desprender el olor a "mexicano sucio" de su cuerpo.

La "gringa" es dueña de la boutique Sweet Savannah, en Lexington, Carolina del Norte.

@thatdaneshguy Act 3: The apology ♬ original sound - Danesh

¿A qué huele un "mexicano sucio"?

Esta es la pregunta que no solo el país se realiza, también nuestros paisanos en "El Chuco" se encuentran molestos por el comentario tan despectivo que realiza esta estadounidense.

Doble Vía

"Viajamos a México por una semana y desde que regresamos olemos a mexicanos, sudo y me sale el olor a 'mexicano sucio'", mencionó en su video de TikTok.

Pronto "La gringa" se arrepiente y pide perdón en Facebook

Sin embargo, sus palabras causaron estragos en la dignidad de los mexicanos, por esa razón no tardó mucho para que publicara un live en Facebook, disculpándose por lo que dijo.

Hello, Holly Weaver Smith of Lexington, North Carolina. Owner of Sweet Savannah Boutique. pic.twitter.com/TnLK1j9do0 — Savannah • PharmD, IBCLC (she/her/hers) (@rx0rcist) June 26, 2022

Cabe mencionar que en México, se utiliza el término "gringo" de manera despectiva para referirse a los ciudadanos estadounidenses. El término viene del inglés "Green go home", que sería algo así como "verde vete a casa", haciendo referencia al color del uniforme de los soldados enemigos, durante la guerra entre México y Estados Unidos.

Reiteró que se sentía muy apenada y que para nada es racista y lo menos que quería era ofender a los mexicanos.

Aún así, los cibernautas no la perdonan, ya que aseguran que sus disculpas fueron solo porque fue exhibida.