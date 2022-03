Grupo Firme y Gloria Trevi; Entre los artistas que pide la gente para la Feria de Santa Rita

La espera terminó.; luego de que las cuentas oficiales de la Feria Santa Rita actualizaran su contenido y anunciaran el regreso de la celebración en la ciudad de Chihuahua, cientos de usuarios celebraron en redes sociales el retorno tras permanecer dos años sin actividad a causa del Covid-19.

Las fechas para el evento fueron dadas a conocer a través de las redes sociales del patronato de la Feria de Santa Rita, indicando que sería a partir del 19 de mayo hasta el 6 de junio cuando se lleve a cabo la fiesta.

Te gustaría leer: ¡Chihuahua no quiere a Christian Nodal! Público lo abuchea, te contamos lo que pasó

Las especulaciones no se hicieron esperar y decenas de internautas dejaron su opinión sobre la duda más evidente: ¿Cuál será la cartelera? A ciencia cierta, aún no se sabe pues no han sacado un comunicado oficial que diga que artistas se presentarán. Es por ello que nos dimos a la tarea de preguntar a nuestros lectores quién les gustaría que viniera y estos fueron los artistas más pedidos.

¿Qué artistas podrían presentarse en la Feria de Santa Rita?

Recuerda que los artistas que mencionaremos a continuación fueron los más votados por nuestros lectores, pese a ello, aún no están confirmados para presentarse en el evento

Grupo Firme

Grupo firme es una agrupación de regional mexicano que actualmente es todo un hit. Sin importar edad ni género, el conjunto musical ha conquistado el corazón y el oído de millones de escuchas, con su sonido y sus canciones tan peculiares.

Los miembros de la agrupación han logrado conectar y crear una gran interacción con sus seguidores vía redes sociales, lo que les ha dado gran parte de su fama. Sus canciones y su buena vibra han llegado tan lejos que incluso son escuchados en otros países.

El grupo ha recibido diversas nominaciones y premios tanto en los Grammy Latino como en los premios juventud y premios La Radio, donde el 2019, ganaron seis de las cinco categorías a las que estaban nominados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Grupo Firme (@grupofirme)

Conjunto primavera

La agrupación es originaria de Ojinaga, Chihuahua. Durante los 90´s y los 2000´s se convirtieron en todo un éxito, y eran de los más grandes exponentes del género grupero/norteño.

Este conjunto fue nominado a numerosos premios a lo largo de su trayectoria; en 2008 ganó un premio Billboard a la Trayectoria en la Música Latina y en 2014 y 2018 ganaron premios Grammy Latino por el Mejor Álbum Norteño.

Sin duda su sonido quedará vivo para siempre en todos nosotros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Conjunto Primavera (@conjunto_primavera)

Christian Nodal

El sonorense ha logrado deleitar y conquistar el oído de millones de personas con sus éxitos como "ayayay", "ya no somos ni seremos" y "botella tras botella". Es escuchado en bares, fiestas, comidas, bueno, para acabar pronto, en todos lados

Las letras de sus canciones, su sonido y su carisma, lo han llevado a ser uno de los mayores exponentes del género a pesar de su corta edad

El cantante ha sido nominado infinidad de veces a diversos premios por su gran talento que lo ha llevado a ganar algunos como: Premio Latin American Music por Artista favorito de regional mexicano, en los Premios Spotify Awards por Artista favorito de regional Mexicano y en los iheartradio music awards 2021 por Mejor Canción de Música regional mexicano y mejor Artista de Música regional mexicano.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Julión Álvarez

El famoso exvocalista de Banda MS De Sergio Lizarraga es actualmente uno de los intérpretes más reconocidos del género. Una de sus canciones más famosas como solista y la que lo catapultó a la fama en el país fue “Las Mulas de Moreno”

A lo largo de su carrera ha sacado canciones que son icónicas para el pueblo mexicano como “La María”, “Olvídame'' y “Ni lo intentes ”entre otras. Este último éxito logró posicionarlo en el número 1 del listado del Billboard en México y en el número 3 del listado de canciones latinas de Billboard en 2011

Hace algunos meses la plataforma Spotify retiró su música por presuntos lazos con la delincuencia organizada, sin embargo la plataforma ya regresó sus álbumes y puedes escucharlos y disfrutarlos sin problemas

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Los Pasos De Julion (@lospasosdejulion)

Gloria Trevi

Gloria Trevi es una de las artistas más taquilleras de los últimos tiempos al menos en México. Pues pese a sus escándalos, la cantante ha tenido un éxito arrasador desde que se dio a conocer su talento.

Con canciones como “La papa sin catsup”, “Ábranse perras” y “El recuento de los daños”, la cantante ha logrado posicionarse en el gusto del público gracias a su actitud rebelde y su peculiar voz. Además tiene canciones icónicas y es bien conocida y reconocida por personas de todas las edades

Es bien sabido que esta mujer da espectáculos inolvidables y es por ello que el público chihuahuense la espera con ansias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gloria Trevi (@gloriatrevi)

Santa Fe Klan

Ángel Jair Quezada Jasso, originario de Santa Fe, Guanajuato, mejor conocido como Santa Fe Klan, aprendió a grabar sus propias canciones a los 13 años, posteriormente se mudó a la capital de su estado para poder continuar con su carrera artística, uniéndose a Alzada Récords, este grupo ya se dedicaba a impulsar el Rap mexicano, donde llevó a cabo sus primeras producciones profesionales.

Fue este género en el que incursionó el artista en primer momento, participando con cantantes como Akwid y Neto Peña en el sencillo "Gallo de pelea", en el año 2020, participó también con Snoop Dogg y Lupillo Rivera, en 2021, mientras que con Calibre 50 y Beto Sierra se unió para hacer “Cuidando el territorio” en el mismo año.

Además de el Rap, durante la pandemia incursionó en géneros como la cumbia como herencia de sus padres pues solía escucharlo con ellos de niño. Hasta ahora cuenta con una amplia lista de discografías como; Necesidad, Santa Cumbia, Bendecido, El Inicio, vol. 3, entre otros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SANTA FE KLAN (@santa_fe_klan_473)

A ti, ¿Qué artistas te gustaría escuchar en la Feria de Santa Rita?