¿Haces de aguilita cuando vas a baños públicos? Ginecóloga explica por qué este hábito está mal

En México, y probablemente en otras partes del mundo, es muy común que, sobre todo las mujeres, cuando van a orinar en baños públicos se sienten en el retrete “de aguilita” para evitar contraer algún tipo de infección o virus, sin embargo, esto podría no ser lo más saludable.

Recientemente una ginecóloga, que es muy popular en redes sociales, dio a conocer por medio de una publicación en Instagram, que este hábito no es tan bueno como algunos piensan, y de hecho, podría ser hasta dañino; acá te contamos más sobre las razones, para que, en medida de lo posible, dejes de hacerlo.

¿Es malo sentarse “de aguilita” en el retrete? Ginecóloga lo explica

A través de su cuenta de Instagram, la ginecóloga con perspectiva feminista, Mariana Robles, compartió un carrete de imágenes con texto que sorprendió a los internautas, sobre todo a las mujeres, en el que explica que el sentarse “de aguilita” no es lo mejor, e incluso menciona que este hábito, en ocasiones, puede causar daños a tu salud.

El post, que actualmente tiene más de 13 mil reacciones, inicia con una imagen ilustrativa en la que un águila está sentada en el inodoro, con un texto que dice “¿Sigues orinando de aguilita (término mexicano) porque temes que en los baños públicos contraigas infecciones?”, y posteriormente brinda mayor información sobre este hábito.

Foto: Miriam Alonso / pexels.com

Principalmente, la ginecóloga Mariana Robles informa que el material del escusado está diseñado para evitar la proliferación bacteriana, y comenta que, durante su trayectoria, no ha visto una infección por sentarse en un baño público, sin embargo, si ha tenido pacientes que actualmente padecen disfunción urinaria por este hábito.

Asimismo, explica que no es tan sencillo contraer algún tipo de infección por sentarte bien en la taza del baño, puesto que cuando lo haces, "tu vulva no toca el escusado, los muslos son los que hacen contacto, y mientras tengas la piel de los muslos sana, la posibilidad de una infección es remota".

De igual forma, la ginecóloga comenta que al sentarse de esta manera, es imposible relajar el piso pélvico, por lo que las zonas que deben abrirse completamente para vaciar la vejiga se mantienen semicerradas, provocando así que ésta tenga que esforzarse más para vencer la resistencia aplicada.

Otro punto importante que toca Mariana Robles, es que este hábito es mucho más frecuente en mujeres, puesto que la mayoría de los hombres se sientan en el WC sin ni siquiera pensarlo. Además, expresa que si las mujeres se sientan de manera correcta para orinar, el váter no terminará salpicado.

En la última imagen de su post, la ginecóloga Robles aprovecha para aclarar que todas las personas son libres de elegir cómo hacer sus necesidades, pero teniendo a la mano información real, puedes hacerlo de una manera atinada; por lo que cierra diciendo que su sugerencia como profesional es “¡Siéntate en el baño SIEMPRE!”.

Como te comentamos anteriormente, este post causó sensación y controversia en redes, por lo que decenas de mujeres aprovecharon para colocar algunos comentarios como los siguientes: “Me siento súper validada con este post, crecí haciendo de aguilita, poniendo papel, hasta que un día me harte y me valió, solamente reviso que el baño no esté salpicado ni nada”.

“Por eso siempre carga con papel para ponerle papel al asiento”, “Me da cosa que mis muslos toquen el escusado que puede tener restos de pipi”, “Acúsome de traer un mini-lysol para rociar el excusado”, “Yo de verdad quiero hacerlo pero los pelos, sangre y orina que algunas dejan, no me lo permite”, entre muchos otros más, pero ¿tú qué piensas?.