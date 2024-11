Historia de terror: La mujer fantasma que pide "aventón" en la carretera a Santa Bárbara

La leyenda de la "mujer fantasma" que pide aventón en la carretera a Santa Bárbara ha sido uno de los relatos más comentados y temidos por quienes conocen o deben transitar la ruta entre Parral y Santa Bárbara. Esta historia, que ha logrado trascender de boca en boca provoca escalofríos entre los viajeros que, conscientes de la popular leyenda, evitan pasar por la zona del panteón en altas horas de la noche.

Santa Bárbara, la ciudad más antigua del estado de Chihuahua, es una localidad rica en leyendas de almas errantes pero, de todas las historias que circulan, la de esta mujer que aparece vestida de blanco a la orilla del camino es una de las más aterradoras y populares. Según quienes afirman haberla visto, ella se encuentra de pie, en las inmediaciones del panteón de Santa Bárbara, levantando un brazo y solicitando ayuda a los automovilistas para que la lleven.

El común denominador entre los testigos es siempre el mismo: una mujer joven, con un camisón blanco y descalza que parece estar perdida vagando por la orilla de la carretera. La leyenda no tiene fecha de inicio establecida, pero ya se ha establecido como parte de identidad local y aunque algunos optan por ignorarla, otros conductores aseguran haber vivido experiencias inexplicables al negarse a ayudarla.

Más que leyenda, una aterradora experiencia para más de uno

Uno de los relatos más conocidos sobre esta misteriosa mujer fue compartido por un conductor de tráiler, quien decidió tomar la ruta de un colega enfermo una noche de trabajo. Al cruzar frente al panteón de Santa Bárbara, se encontró con esta figura espectral que le hacía señales para que se detuviera. Presionado por el tiempo y un poco escéptico, el trailero decidió ignorarla y continuar con su viaje. Sin embargo, lo que sucedió después quedó marcado en su memoria para siempre.

Poco después de pasar de largo, el conductor sintió un escalofrío y miró por el espejo retrovisor. Lo que vio lo dejó sin aliento: la mujer de blanco estaba dentro de su cabina, observándolo con un rostro lleno de tristeza y reproche. Como si eso no fuera suficiente para paralizarlo, la mujer le preguntó con una voz espectral: "¿Por qué no me quieres ayudar?". El pánico se apoderó de él, y en un intento desesperado por librarse de la aparición, comenzó a rezar y a pedir perdón.

El hombre pisó el acelerador, esperando que su plegaria lo librara de esa extraña figura. Después de unos minutos de angustia, la mujer finalmente desapareció, pero la experiencia dejó al conductor temblando y decidido a no volver a recorrer ese tramo de noche. Al regresar con sus compañeros y compartir la experiencia, otros choferes le confesaron que ellos mismos habían tenido encuentros similares o habían escuchado relatos de otros colegas.

No solo los que la ignoran la han pasado mal

Los relatos alrededor de esta figura aseguran que quienes deciden detenerse y ayudar a la mujer terminan viéndola desvanecerse al poco tiempo de subir al auto, dejando un frío intenso en el ambiente. Mientras que aquellos que no se detienen, como el conductor de tráiler, a menudo descubren su presencia en el asiento trasero o incluso al lado del conductor, reclamando la ayuda que no le fue brindada.

Algunos estudiosos del folclore mexicano sugieren que este tipo de leyendas puede ser reflejo de eventos trágicos del pasado, almas en pena que buscan algo que quedó incompleto en vida. Aunque nadie conoce con exactitud el origen de la historia de la mujer fantasma de Santa Bárbara, algunos suponen que se trata de una joven que perdió la vida en un accidente de carretera cerca del panteón y desde entonces, sigue buscando un "aventón" que le permita llegar a su destino y por fin alcanzar la paz.

No faltará algún curioso que se aventure por esta carretera en busca de experiencias escalofriantes con la esperanza de ver a la famosa mujer de blanco. Y tu, si alguna vez pasas por ahí y la ves, ¿te atreverías a detenerte para ayudarla?

