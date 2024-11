¡No sólo es Marilyn "C"! Historias de médicos falsos que pusieron en peligro a chihuahuenses

El caso de Marilyn C., ha resonado en el país durante las últimas semanas por lo grave de sus implicaciones. Se descubrió que esta mujer, la cual se presentaba como psiquiatra, supuestamente ejerció durante más de 10 años dicha profesión sin la certificación necesaria, tiempo en el que recetó medicamentos y brindó atención a pacientes vulnerables. Esto tuvo diversas implicaciones, pues fueron sus presuntas víctimas quienes comenzaron a relatar graves afectaciones en su salud mental tras acudir con Marilyn por atención; las redes explotaron en su contra cuando se descubrió la verdad sobre sus estudios.

La supuesta doctora supo construir una fachada profesional aparentemente creíble, pues incluso apareció en entrevistas y plataformas médicas públicas, todo, sin las credenciales necesarias. Esto pone en evidencia la vulnerabilidad del sistema de verificación profesional ante la inexperiencia de la comunidad al buscar atención en su salud. Finalmente, el 21 de noviembre de 2024 se dio a conocer la detención de Marilyn C., por parte de la Fiscalía de Puebla.

Al ganar relevancia, este caso ha abierto la duda de los internautas sobre las atenciones médicas que han recibido en varias ocasiones y se retoma el panorama sobre supuestos médicos que realizaron consultas en el estado de Chihuahua, e incluso cirugías, sin la especialidad requerida para ello. Estos son algunos casos.

Casos de médicos sin licencia en Chihuahua

Fue en mayo de 2022, en la capital del estado de Chihuahua, cuando una mujer sexagenaria acudió a una clínica ubicada en la colonia San Felipe buscando mejorar su apariencia física por medio de una cirugía, sin embargo, los resultados no fueron lo que esperaba. Luz Ariana N., quien estaba identificada como Médico Cirujano Partero, le realizó una mini liposucción a la mujer sin ser cirujana plástica. Al no ser experta, usó incorrectamente la anestesia y realizó de manera no adecuada el procedimiento, provocando a su paciente un shock anafiláctico que derivó en la muerte de la sexagenaria luego de tres paros cardíacos. Luz Ariana fue vinculada a proceso por homicidio imprudencial además de usurpación de funciones según la FGE.

En otro caso en Ciudad Juárez, Jesús G. H., fue detenido, pues también se hizo pasar por médico durante más de una década utilizando una cédula profesional que le pertenecía a un médico real. Fue descubierto cuando el verdadero titular de la cédula notó que era usada en una farmacia para ofrecer consultas. Luego de la investigación, se reveló que el documento era apócrifo, por lo que fue arrestado.

En el 2018, otro hecho trágico llegó a la ciudad de Chihuahua cuando Hugo Érick E. R., quien era médico general, practicaba cirugías estéticas sin la especialidad requerida. Ante ello, Griselda R., una presentadora de televisión, acudió a un procedimiento estético con el supuesto cirujano en una clínica privada y falleció durante la operación. A pesar de ello, el supuesto responsable siguió ejerciendo la medicina por lagunas legales que impidieron retirarle su licencia.

Estos casos son un claro ejemplo de que la falta de verificaciones son un patrón preocupante y que permite que personas que no cuentan con los conocimientos necesarios pongan en riesgo la vida de los pacientes. Por ello, tanto las clínicas como las autoridades deben garantizar que los profesionales y quienes brindan atención en el área de la salud cuenten con las certificaciones adecuadas, además de realizar inspecciones rigurosas en los establecimientos.

En tanto, a la ciudadanía le toca hacer su parte para prevenir este tipo de fraudes y tragedias verificando las credenciales de los médicos a través de plataformas confiables o la Dirección Estatal de Profesionales, además de exigir transparencia en los procedimientos y denunciar cualquier tipo de irregularidad.

El reciente caso de Marilyn C., que se volvió un hecho nacional, no es ajeno a los temas locales que pueden llegar a suceder en las entidades del país, como los casos recientes en Chihuahua, los cuales, parecen ser más comunes de lo esperado. Por ello, se espera que se refuerce la supervisión de la salud y que la sociedad tome mayor conciencia sobre los riesgos de acudir con personal no calificado.

