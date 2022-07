Hombre bebe botella de alcohol en dos minutos y muere

Fue en Limpopo, Sudáfrica, donde falleció un hombre, esto, tras tomar alcohol en tan solo dos minutos, hecho que conmocionó y que se vitalizó a través de las redes sociales.

Fue el pasado 11 de julio donde se desarrolló este hecho en el restaurante Blue Córner Wash & Liquor, y que quedó grabado en un video, el cual fue difundido rápidamente.

Doble Vía Pensión del Bienestar: Así puedes consultar tu saldo por teléfono

¿QUÉ TIPO DE ALCOHOL TOMÓ EL HOMBRE QUE BEBIÓ TODA UNA BOTELLA DE ALCOHOL Y MURIÓ?

El hombre tomó una botella de licor Jägermeister, en un tiempo de tan solo dos minutos, pero fue motivado por una apuesta, pues fueron 200 rands, lo equivalente a 12 dólares o 245 pesos, lo que lo hicieron llevar a ingerir rápidamente esa cantidad de alcohol.

A 23 years old man from Mashamba village in Venda collapsed and later died after consuming 1 bottle of jagermeister. pic.twitter.com/PFQwpLnhh9 — MokupiPogisho👁️ (@MokupiPogisho) July 11, 2022

La botella contenía 35% de alcohol, el hombre protagonista de la historia la ingería mientras a su alrededor la gente lo motivaba con aplausos y ovaciones para que lograra culminar el reto, por lo que terminó ingiriendo todo el líquido sin problemas.

Sin embargo, al momento de terminar de ingerir el alcohol comenzó a experimentar problemas de salud hasta que se desmayó, por lo que de inmediato las personas comenzaron a pedir ayudada a los paramédicos y la policía.

➡️ Te recomendamos: Estudiante crea máscara de yeso y se le queda pegada, dice que demandará a su maestra

Inmediatamente, el hombre fue trasladado a urgencias al hospital más cercano, pero lamentablemente murió, ante esto, la policía informó que abrió una carpeta de investigación sobre el caso, sin dar detalles sobre si se levantarán cargos contra los organizadores del concurso.

¿QUÉ LE SUCEDE AL CUERPO AL INGERIR ALTOS NIVELES DE ALCOHOL?

De acuerdo a la psiquiatra Liza Weich, quien informó a City Press, expresó, “en algún momento, entran en coma y luego pueden dejar de respirar como resultado de la depresión respiratoria”.

➡️ También te puede interesar: https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/doble-via/a-volar-quema-de-mariguana-confiscada-droga-a-un-pueblo-entero-en-colombia-8598157.html¡A volar! Quema de mariguana confiscada droga a un pueblo entero en Colombia

Mientras que el profesor Charles Parry, director de la Unidad de Investigación de Alcohol, Tabaco y otras drogas del Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica, informó que en Sudáfrica el consumo de alcohol es alto, pues en promedio, los hombres toman dos bebidas al día, mientras que las mujeres consumen una.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Fue así como el hombre falleció al consumir una botella de alcohol, en tan solo dos minutos, sin embargo, las autoridades no han informado más sobre el caso en Sudáfrica.