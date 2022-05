Hombre deja a su familia para irse con una mujer ucraniana que llegó a su casa como refugiada

El conflicto entre Rusia y Ucrania que inició el pasado mes de febrero ha ocasionado diferentes sucesos que le han dado la vuelta al mundo, estas historias se han caracterizado por ser llamativas, por eso se han vuelto virales, muchas de ellas son trágicas, pero otras no tanto, ya que las personas que las protagonizan tienen un buen final.

Este fue el caso de un hombre de Reino Unido llamado Tony Garnett, que decidió darle asilo a una mujer ucraniana de nombre Sofía Karkadym que estaba escapando de la guerra. Al poco tiempo de vivir juntos, él prefirió dejar a su pareja e hijos para irse a vivir con ella. Este hecho se volvió tan popular que llamó la atención de medios internacionales.

Ahora Garnett vive con su nueva novia a la casa de sus padres, y le explicó a The New York Times, que ya están trabajando para conseguir su propio departamento e independizarse. Por otro lado, personas cercanas a la expareja de Garnett, señalaron que ella no ha podido recuperarse desde que se separaron.

LA HISTORIA DE TONY GARNETT Y SOFÍA KARKADYM

Hace unas semanas, en varios países de Europa familias que estaban dispuestas a albergar refugiados abrieron grupos de Facebook para contactarlos, fue en un de estos sitios que Tony Garnett de 29 años conoció a Sofía Karkadym de 22 años, luego de hablar un tiempo, ella se mudó a su casa ubicada en Bradford, West Yorks, Inglaterra.

En este lugar vivía Tony con su entonces novia llamada Lorna, con quien llevaba 10 años de relación y había tenido dos hijas, desde el inicio, a su pareja no le gustó la idea de tener un nuevo inquilino, pues ella consideraba que el espacio de su vivienda no tenía la capacidad necesaria para recibir a alguien más.

Aun así, Sofía a principios de mayo se quedó en su casa. Las cosas no comenzaron bien, pues surgieron problemas de convivencia, incluso Tony acusó a Lorna de ponerse celosa: “El ambiente se estaba poniendo muy tenso y Sofía me dijo que no sabía si podría seguir viviendo con nosotros en estas circunstancias”, precisó.

En una entrevista para The Sun, él contó que en cuanto conoció a Sofía, sabía que entre ambos había un vínculo importante: “Era obvio desde el principio que Sofía y yo hicimos clic. Hablo un poco de eslovaco y no es diferente al ucraniano, así que pude hacerme entender en su idioma", aunque se disculpo por haber lastimado a su Lorna, destacó que no podía controlar esos sentimientos.

EL FIN DE UNA RELACIÓN

En los 10 días que vivieron juntos, Lorna se dio cuenta que las cosas eran diferentes, ya que su novio y Sofía pasaban mucho tiempo a solas, esto hizo que se molestara, entonces habló con Tony para decirle que la situación no podía continuar así.

Esta discusión provocó que Tony al final terminara su noviazgo de 10 años: “Le dije a Lorna 'Si ella se va, yo me voy'. Sabía que no podía renunciar a ella y, de repente, parecía una obviedad”, de esta forma, él dejó a su novia e hijos para irse vivir con la ucraniana.

Primero se mudaron a la casa de su padres, pero él aseguró que ya está trabajando para pronto salirse de ahí y conseguir su propio departamento. Él confesó que todo comenzó con la intención de realizar una buena acción, pues por algo similar pasó su abuelo y alguien lo ayudó, por eso él quería hacer lo mismo.

“Mi abuelo huyó de Rusia para comenzar una nueva vida en el Reino Unido hace 60 años y sin la ayuda de otros nunca hubiera logrado comenzar una nueva vida (...) Si nos invadieran, esperaríamos que el resto del mundo interviniera para ayudarnos. Eso es todo lo que quería hacer, pero las cosas han dado un giro inesperado”, explicó Tony.

Nota publicada en El Sol de Puebla