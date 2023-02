Josh Dobbs más que un mariscal de campo, también es ingeniero de la NASA

¿Crees que el deporte y la ciencia son campos que está siempre dominados por personas opuestas? Aunque es creencia común que los atletas y pensadores son tan dispares como al agua y al aceite, un mariscal de campo de la NFL nos demuestra lo contrario; se trata de Josh Dobbs, quien no sólo juega futbol americano sino que, además, trabaja como científico espacial de la NASA.

Dobbs es conocido por ser mariscal de campo de fútbol americano de los Tennessee Titans, dentro de la NFL. Inició jugando en el campus universitario en Tennessee y fue reclutado por los Pittsburgh Steelers, en la cuarta ronda del Draft de la NFL de 2017.

Durante su colaboración con la NASA, Josh Dobbs formó parte del equipo involucrado en la misión Space X. Foto: AFP

Sin embargo, también se especializó en ingeniería aeroespacial durante su tiempo en la Universidad de Tennessee, donde le fue otorgado el Premio Torchbearer 2017, el mayor honor para un estudiante de pregrado, que reconoce los logros en la comunidad y académicos.

¿Cómo ha sido el trabajo de Dobbs con la NASA?

La carrera científica del mariscal de campo, saltó a la fama en el año 2020, cuando se dio a conocer que estuvo prestando prácticas profesionales en el Centro Espacial Kennedy de la NASA. Donde, mientras adquiría conocimientos técnicos en la rama aeroespacial, también se mantuvo involucrado en el mundo deportivo.

A lo largo de su carrera futbolística profesional, Dobbs ha participado en varias operaciones de la NASA. Todo, desde hablar con astronautas, hasta estar presente en un lanzamiento espacial cuando formaba parte de la organización Jacksonville Jaguars.

El jugador ha señalado que se sintió impresionado por ver la complejidad del trabajo en equipo para lanzar un cohete espacial. Lo cual, a su vez, le recordaba a los procesos que él mismo utilizaba para realizar una jugada complicada en el terreno de juego, aunque en una escala mucho mayor.

2017 #NFLDraft pick and @NASAInterns, Josh Dobbs, chatted with us on the latest episode of the Rocket Ranch podcast.



The @Jaguars quarterback talked football, engineering and what it's like to be an intern at @NASA. Listen and watch here: https://t.co/gabd9U2pJ0 pic.twitter.com/RCvbjE2cBS — NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) April 24, 2020

Josh Dobbs colaboró en el proyecto Space X

Durante su estancia en el Centro Espacial, Josh formó parte del proyecto Space X de Elon Musk, donde se encargó de darle seguimiento a la misión de forma remota, siendo uno de los artífices de este hecho sin precedentes en la historia de la humanidad.

"Estás en esta gran sala amplia con cientos de monitores, y las personas con las que estaba en instrumentación ocupan los cinco monitores a la derecha, todos los demás están trabajando en un subsistema completamente diferente de este cohete, y todo el mundo tiene que estar inmerso en lo que le corresponde para que el cohete se lance”, narra el jugador tras vivir esta experiencia.

“Realmente sentí nerviosismo al ver la cuenta regresiva, sabiendo lo que esos astronautas han pasado para llegar a este momento. Poder ver el trabajo en equipo involucrado en la preparación de este lanzamiento fue increíble para mí. Es muy parecido a un equipo de futbol americano”.

¿Seguirá trabajando como científico tras su retiro del futbol?

¿Querría Dobbs buscar un trabajo en la NASA, o en alguna otra organización aeroespacial, cuando termine su carrera futbolística? Es interesante notar que, si lo hiciera, y si fuera a lanzarse, no sería el primer jugador de la NFL en hacerlo.

En los 62 años de historia de la NASA, Leland Melvin es la única persona que jugó en la NFL antes de convertirse en astronauta. Su camiseta de los Detroit Lions cuelga en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, un lugar de honor después de que regresó del espacio.

¿Podría Dobbs ser el siguiente? A decir verdad, ya tuvo un primer vistazo de cómo funciona la NASA, por lo que no sería una idea descabellada.

Finalmente, tras ser cuestionado sobre el tema, Dobbs respodió que; “Sería increíble trabajar para la NASA, así que creo que el espacio definitivamente es una posibilidad”.

