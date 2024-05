Joven de Camargo se viraliza en TikTok por cantar como Whitney Houston (VIDEO)

Camargo es bien conocido por ser líder mundial en producción del chile chipotle, además de ser uno de los principales fabricantes de chorizo, encurtidos y salsas en Chihuahua, los cuales son sumamente populares en todo el estado y el país gracias a su delicioso y peculiar sabor, que los distingue de todo lo demás. Pero no sólo eso, si no que también se dice que este municipio es un semillero de artistas, gracias a que aquí nacieron grandes estrellas del mundo del espectáculo.

Entre los personajes más conocidos que nacieron aquí se encuentran María Sorté, Roberto Bañuelas, David Alfaro Siqueiros Oka Giner, Enrique Carbajal, mejor conocido como Sebastián, por supuesto Lucha Villa, quien es una de las cantantes más queridas por los chihuahuenses, entre muchos otros más.

Te puede interesar: ¡Con todo y tacones! Joven se viraliza en TikTok por sacar los pasos prohibidos (VIDEO)

Es por lo anterior, que para nadie es extraño que en esta parte del estado hayan personas sumamente talentosas artísticamente hablando, de hecho, recientemente en TikTok se viralizó el video de una joven cantando en un karaoke de Camargo de una manera tan hermosa, que dejó boquiabierto a todo el público.

Viralizan en TikTok video de camarguense en karaoke cantando canción de Whitney Houston

Sin duda alguna Whitney Houston fue una de las mujeres más talentosas en todo el mundo, pues tenía una voz privilegiada, de esas que muy pocas personas poseen, de hecho, sus canciones son bastante difíciles de cantar, puesto que tienen niveles vocales complicados, sin embargo, eso no fue un impedimento para que una camarguense, que se encontraba en un karaoke, se echara una de sus rolitas, demostrando así el gran talento que tiene.

Leer también: ¡Ulala! Maestra de idiomas canta "No hay novedad" en francés y conquista TikTok

Foto: Archivo / El Heraldo de Chihuahua

En el video subido por el usuario @jesusarmendarizzz, que está acompañado por el texto “Esto pasó en un karaoke en Camargo, Chihuahua y todos nos quedamos con la boca abierta”, aparece una joven sentada cantando las primeras estrofas de la canción I Will Always Love You de la artista estadounidense Whitney Houston, posteriormente, debido a lo bien que canta, el joven que la está grabando, le dice de juego que “es playback”.

Más adelante comienza a cantar un poco más fuerte y todos los comensales se emocionan y comienzan a gritar, chiflar y aplaudir. Detrás de la joven se encuentran un hombre y una mujer que la observan sumamente impresionados, disfrutando de su hermosa voz.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

En ciertas partes, la cantante pareciera un poco apenada, por lo que encoje sus hombros y sonríe de una manera un tanto tímida, sin embargo, eso no la detiene para seguir cantando e interpretando con sus manos esta popular canción.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Al terminar la canción, la joven cierra con broche de oro y todo el público comienza a aplaudirle, lo que, a decir de lo que se observa en el video, la pone bastante contenta. Este video, que actualmente tiene más de 214 mil visualizaciones, está repleto de comentarios de internautas que expresan lo hermoso que canta la muchacha, pese al reto que representa interpretar una canción de este tipo.

#karaoke #whitneyhouston #iwillalwaysloveyou #parati #chihuahua ♬ original sound - Jesus Armendariz @jesusarmendarizzz restaurante bar karaoke en ciudad camargo chihuahua #viral

Doble Vía La jirafa Benito cumple tres meses en Puebla, ¿cómo ha sido su vida?

Entre los comentarios que aquí se encuentran están: “Qué bonito cantas, cuando vengas a Ciudad Juárez te invito a cantar, yo no sé pero te escucho”, “El que grita que es playback arruinando el momento. Que hermosa voz”, “¡A las audiciones próximas de la academia!”, "No por nada se dice que CAMARGO ES CUNA DE ARTISTAS WOOOOOW”, “Que bonito cantó, y la interpretación 10/10, con sentimiento y todo el kit”, entre muchos otros más.

Según lo que se alcanza a apreciar en el fondo del video, éste fue grabado en el restaurante-bar Montecarlo, que se encuentra en el municipio de Camargo, entre calles Allende e Independencia. Aquí puedes encontrar botanas, platillos, bebidas y hasta postres, como queso fundido, taquitos de papa, sopa azteca, ensaladas, pastor, camarones, hamburguesas, entre otras cosas.