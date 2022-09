Joven se somete a varias cirugías para parecerse a una estrella de K-pop, ahora se arrepiente

Un joven británico llamado Oli London se ha hecho popular alrededor del mundo por someterse a varias cirugías pláticas, la primera vez que entró al quirófano fue en el 2013, esto luego de ir a trabajar como docente en Corea del Sur. A partir de este año, él ha gastado mucho dinero para alcanzar el objetivo que se propuso hace mucho tiempo.

Cuando su historia comenzó a volverse popular, él aseguró que su meta era parecerse al cantante de K-Pop Jimin, integrante de la banda BTS. Por ese motivo, explicó que su intención siempre fue tener rasgos físicos que son comunes dentro de este país asiático.

Fue así como luego de una década ha gastado más de 150 mil libras en operaciones, lo que da un aproximado de 4 millones 195 mil pesos mexicanos, esto de acuerdo con el cambio actual de la moneda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Oli London (@londonoli)

Las intervenciones a las que se ha sometido son cinco rinoplastias, una reducción de cigoma, es decir de pómulos, un contorno óseo de la mandíbula, después hizo lo mismo pero con la barbilla, una ginecomastia (reducción de pechos masculinos) y para finalizar una liposucción.

A través de sus redes sociales, él también influencer señaló que estaba satisfecho con los resultados que veía a diario en el espejo: “Se siente tan bien salir finalmente del armario como una persona coreana después de haber estado tanto tiempo atrapada en el cuerpo y la cultura equivocados toda mi vida".

Oli London antes y después. Foto: Instagram @londonoli | Caters News

Oli London pidió disculpas por sus cirugías

Hace unos días, el creador de contenido lanzó un comunicado para hablar acerca de las cirugías que se ha hecho, y mencionó que estaba arrepentido por pensar que podía convertirse en alguien distinto, además, se disculpó con la gente surcoreana.

“Lo siento por tratar de convertirme en una persona diferente, por estar enfermizamente obsesionado con JIMIN y por tratar de convertirme en él y parecerme a él. Me he dado cuenta de mis errores y me disculpo de todo corazón y prometo hacerlo mejor”, sostuvo el Oli.

Te puede gustar: Mujer vegana recibe cadena perpetua al morir su hijo por desnutrición extrema

Comunicado de Oli London. Foto: Instagram @londonoli

Para finalizar, el influencer de 31 años aseguró que siente mucho respeto por la cultura de esa nación, y lamenta haber generado cualquier tipo de opinión negativa en su contra, ya que su intención fue todo lo contrario.

“Siempre quiero difundir amor, positividad y felicidad y compartir mi amor por el K-pop y Corea con el mundo. Este fue y siempre ha sido mi objetivo. Gracias a todos por el amor y el apoyo”, concluyó.