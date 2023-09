Joven se tatúa el logo del "Pollo Feliz" para conseguir comida gratis y sale mal

Tatuarse es una de las decisiones más importante que tomará una persona, considerando que es una imagen que quedará plasmada en la piel durante el resto de la vida, por lo que, la decisión de tatuarse debe ser motivada por una situación especial y particular, por esto mismo la imagen debe simbolizar algo importante para uno mismo. Sin embargo, hay sus exepciones, por lo que un joven decidió ir más allá de lo usual al tatuarse el logo de una marca para obtener comida gratis, y sí, se volvió viral.

Comer es uno de los grandes placeres de la vida, y el protagonista de esta historia lo demostró llevando su amor por el pollo al carbón un paso más allá que los consumidores promedio, a continuación te contamos toda la historia y el final inesperado.

Con un tatuaje decidió demostrar su pasión por la cadena Pollo Feliz. Foto: Ricardo Sánchez | El Sol de Irapuato

¿Pollito asado gratis por un tatuaje?

Como el ingenio mexicano no tiene límites, en el norte de nuestro país un joven llamado Alan Nevárez, asiduo comensal de la cadena "Pollo Feliz", decidió llevar su pasión a otro nivel tatuándose el logo de la marca, por lo que a través de redes sociales dieron a conocer un video donde el intrépido comensal intentaba ganar comida gratis del Pollo Feliz gracias a este tatuaje y el resultado dejó a todos impresionados.

Luego de realizarse el tatuaje, Alan Nevarez se dirigió a la sucursal Pollo Feliz más cercana, con la intención de poder recibir comida gratis, ya fuera de por vida o al menos por una sola ocasión al demostrar su pasión por la marca a niveles nunca antes vistos.

En el video que se hizo viral al circular en redes, se muestra al osado joven hablar con el encargado de la sucursal sobre su pasión por Pollo Feliz y los alimentos que preparan, esperando alguna recompensa por su tatuaje, y la respuesta lo dejó sin palabras.

“Es el logo del pollo feliz, oiga, me dijeron que si me lo tatuaba, me daban pollo gratis. ¿Es cierto, o no”

Alan Nevárez

Le dieron "para atrás"

“Es el logo del pollo feliz, oiga, me dijeron que si me lo tatuaba, me daban pollo gratis. ¿Es cierto, o no”, más su sorpresa no fue precisamente grata, ya que, el encargado, incrédulo por lo que estaba viendo, le respondió y aseguró que no había ningún tipo de promoción o comida gratis para aquel que se hiciera un tatuaje permanente con el logo de esta marca.

Aunque el joven intentó convencer al encargado, diciéndole que se había hecho el tatuaje porque le encantaba esta comida y quería su pollo gratis, el encargado no cedió y le reiteró que no creía que esa promoción existiera.

Al obtener una respuesta negativa, el joven se olvidó de su pollito gratis, dejó de insistir y agradeció al encargado por su tiempo y procedió a retirarse.

