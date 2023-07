Julio podría ser el mes más caluroso en miles de años: NASA

En los meses de junio y julio, altas temperaturas han azotado a diversos países en cuatro continentes: América (en la parte norte), Europa, Asia y una parte de África; las cuales han causado desde incendios forestales hasta personas fallecidas.

Y es que un experto de la NASA, el climatólogo Gavin Schmidt, advirtió que este mes de julio podría ser el más caluroso que se haya registrado en el planeta en más de miles de años.

Se registran altas temperaturas en todo el mundo

Aunque las altas temperaturas durante el verano son comunes en nuestro estado, este año en particular, Chihuahua ha sido castigado con ondas de calor que han provocado temperaturas de hasta 49.5 grados, como sucedió en el municipio de Urique.

Otros afectados son los habitantes del condado de Maricopa, en Phoenix, Arizona, en donde el termómetro llegó a marcar los 47.7 grados, mientras que en Canadá persisten los incendios forestales.

Julio, el mes más caluroso en miles de años

En una reunión informativa con periodistas, el climatólogo británico Gavin Schmidt, director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, advirtió que julio del 2023 podría ser probablemente el más caluroso en la historia.

"Durante las últimas cuatro décadas ha habido un aumento de las temperaturas cada década. Este pasado junio fue el junio más cálido del que hay registros y anticipamos que julio será probablemente el julio más caluroso", expresó el climatólogo.

Un ejemplo de ello es el estado de Arizona, en Estados Unidos, que es de los más afectados por el calor extremo en el mes de julio, pues al corte del pasado domingo 23 de julio, 18 personas habían fallecido a causa de la ola de calor en el condado de Maricopa, que ha registrado por 23 días seguidos temperaturas de más de 43.3°.

Uno de los fenómenos que están ocasionando altas temperaturas en Chihuahua y en todo el país es el famoso “El Niño”, pero Gavin Schmidt considera que los efectos no pueden atribuirse solo a este fenómeno.

"Lo que estamos viendo es un calentamiento generalizado, prácticamente en todas partes, sobre todo en los océanos. Llevamos muchos meses registrando temperaturas récord en la superficie del mar, incluso fuera de los trópicos", señala Schmidt.

“Estamos observando cambios sin precedentes en todo el mundo: las olas de calor que estamos viendo en Estados Unidos, Europa y China están arrasando récords a diestra y siniestra”, dice el experto.

Una ola de calor, la más fuerte en los últimos 60 años, se ha extendido por la mitad de China. En algunas partes de la zona sur de este país no ha llovido desde hace más de dos meses y medio. El río Yangtze, el tercero más grande del mundo, se encuentra en un mínimo histórico, en donde tramos enteros se han secado por completo.

Según Gavin, estás altas temperaturas continuarán registrándose ya que seguimos introduciendo gases de efecto invernadero en la atmósfera: "prevemos que esto va a continuar, y la razón por la que pensamos que va a hacerlo es porque seguimos introduciendo gases de efecto invernadero en la atmósfera".

Desafortunadamente, el pronóstico no mejora para el próximo año, ya que podría ser aún más caluroso: "anticipamos que 2024 será un año aún más cálido, porque vamos a empezar con ese evento de El Niño que se está formando ahora, y que alcanzará su punto máximo hacia finales de este año", sentenció.