Así era la Harley-Davidson de Pedro Infante que Sylvester Stallone intentó comprar 

Harley-Davidson, una de las marcas más icónicas de las motos de todos los tiempos ha marcado la historia no solo por sus diseños y calidad de sus unidades, sino también por ser parte importante de la historia de miles de celebridades que han rodado en ella.

Pese a que también este automotor sea una pieza de coleccionistas la marca tiene una unidad que por su rareza, es el santo grial de los motociclistas, se trata de la Harley-Davidson Panhead 1955, cuenta con un motor 55-FLE-5204 y quien fuera su propietario el ídolo de México Pedro Infante.

Artistas han querido tener en sus manos esta rara unidad, entre ellos resalta el actor legendario Rocky, Sylvester Stallone, quién buscó en adquirirla en 2019 al darse cuenta que había sido el ídolo del pueblo de México. Sin embargo el actor se quedó con las ganas, ya que Gerardo Leal, actual dueño del automotor se negó a venderla.

Harley-Davidson Panhead 1955 / Foto: Facebook ¡¡ A TODA Máquina.

Actual dueño de la moto revela a más interesados

Gerardo Leal, actual dueño reveló que tiempo después otra persona se mostró interesada en comprar la famosa moto, esta vez el mexicano Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, Azteca Deportes entre otros, sin embargo corrió con la misma suerte que Stalone, la oferta fue declinada.

La moto de Pedro Infante salió en la película ¡A Toda Máquina! / Foto: Pinterest

¿Por qué han mostrado interés en esta motocicleta?

Las personalidades han mostrado su interés por obtener este vehículo debido a varios factores, principalmente se debe a que perteneció al actor mexicano, quien murió de una manera trágica en un accidente aéreo en 1957 y la otra característica única es que se trata de un modelo antiguo de la Harley-Davidson.

Pedro Infante compró la moto una sucursal Servicio Harley-Davidson S.A. de C.V., que se ubicaba en la calle de Bolívar, en el primer establecimiento que la marca tuvo en México; fue propiedad del zacatecano Benjamín Martín del Campo, socio y amigo de Arthur Davidson.

Pedro Infante era un apasionado por la velocidad y los vehículos, también de los aviones / Foto: Cortesía | EFE

La pasión de Pedro Infante: las motos

Debido a los éxitos de sus películas lo llevó a complacer uno de sus mayores placeres en vida, que era la velocidad a bordo de los automóviles, pero especialmente en las motocicletas, sin embargo la Harley-Davidson Panhead 1955 llegó hasta el cine apareciendo en la película “A toda Máquina” de 1951 y “Qué te ha dado esa mujer de 1951.

¿Dónde está actualmente la moto de Pedro Infante?

Gerardo Leal, actual propietario de la moto de Pedro Infante vive en Salamanca, Guanajuato; cuenta la forma en la que obtuvo este artículo de colección y es que el mexicano se la compró por 35 mdp (de los viejos) al comandante Rafael Pliego, quien la recibió como regalo de cumpleaños por parte del mismo actor que diera vida a “Pepe El Toro”.

Factura de la compra de Pedro Infante de la famosa moto / Foto: Facebook ¡¡ A TODA Máquina.

Leal, mencionó que el vehículo no arrancaba al momento en que la recibió además de que no se encontraba en óptimas condiciones para ser conducida con seguridad, debido a que no contaba con frenos, las láminas estaban abolladas, tenía adaptaciones como diablos de bicicleta, esto para ser usada en acrobacias, eran algunos de los detalles con la que contaba la unidad.

Actualmente la moto se encuentra totalmente restaurada con piezas originales.

