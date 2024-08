Cine Victoria ¿Cuál es la historia de este cine que proyectó películas para adultos?

Aunque no te hayas dado cuenta o nunca lo notaste, has caminado al lado de lugares con gran importancia histórica, aunque por la simple fachada no le tomes importancia o la cotidianidad te ha hecho perder el interés, pero no te preocupes, porque hoy queremos contarte la historia de un particular edificio juarense que no solo sirvió de entretenimiento, sino de refugio.

A pesar de que a día de hoy este edificio solo haya quedado como un mar de recuerdos con probablemente hasta historias de terror, la verdad es que fue en este edificio que muchas personas lograron vivir infancias entre familia, o posteriormente, como un refugio para aquellos que necesitaban desesterarse sin su pareja o con ella.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

¿Qué fue el edificio Victoria?

El edificio en donde ahora se encuentra el edificio Victoria se construyó en 1865 sobre lo que hoy son la avenida 16 de Septiembre y Francisco I. Madero, siendo inicialmente la casa de Inocente Ochoa, una figura que fue reconocida por ser de quienes más tuvieron dinero en el poblado del Paso del Norte.

Ese mismo año, llegó Benito Juárez a la frontera, siendo el edificio Victoria en donde Inocencio le permitió hospedarse. Ya habíamos mencionado anteriormente que Benito Juárez gobernó el país en lo que fue la Oficina de Correos de México, por lo que Benito Juárez se veía en la necesidad de caminar de un edificio a otro en lo que hoy es el Centro Histórico de Ciudad Juárez.

Sin embargo, el edificio original en donde se hospedó Benito Juárez fue demolido para ahora ser construido el edificio Victoria, para finalmente ser un cine hasta su apertura en 1945 con asientos para una capacidad de hasta mil 700 personas.

Foto: Facebook @JoseluisRubio

El edificio es el icónico anaranjado de la 16 de Septiembre y en su inauguración había murales en su interior, como si de un escenario teatral se tratara y llegó a ser reconocido como uno de los mejores cines de México, mismo en el que en un inicio se proyectaban películas para toda la familia en una pantalla de 10 metros de ancho.

Este cine logró atraer a personas de El Paso durante su apertura debido a los rezagos que quedó de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos y de ese modo, los paseños cruzaban a Juárez para relajarse, y uno de los puntos favoritos para llegar fue el Cine Victoria.

Foto: Facebook @JoseluisRubio

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Fue a mediados de los 90 en que el contenido transmitido en las pantallas del Cine Victoria pasó a ser únicamente para adultos, provocando así su decadencia y finalmente cerró sus puertas en la misma década. Pasaron años en el que diversos alcaldes municipales lucharon para que el cine volviera a ser lo que era, pero los intentos finalmente fueron fallidos.

Foto: Pinterest @pakito

Hoy es un edificio más que se encuentra casi en ruinas, sin embargo, en 2016 sorprendió a la comunidad cuando apareció un cartel de "Se Vende" en su fachada, cobrando por él 16 millones de pesos, pero hoy en día continúa en abandono.

Nota original de El Heraldo de Juárez