¿Las patas de tu lomito huelen a chetos? Aquí te explicamos la razón

Seguramente has notado que las patitas de los perros tienen un aroma muy similar al de los chetos o algunas frituras, pues, esto es cierto y ya tiene una explicación del porque.

Estamos seguro que no eres el único que se ha preguntado la razón de esto. Tal vez sea que tu lomito come a escondidas esta botana o peor aún, a lo mejor los chetos son fabricados con piecitos de perritos... Pero nada de eso, por fortuna este olor se genera por algo más simple.

¿Por qué los pies de los perros huelen a chetos?

Una bacteria no dañina provoca el peculiar olor a chetos en las patas de los perros / FOTO: Pexels

Primero que nada, hay que saber que casi todas las glándulas sudoríparas de los perros se encuentran en las almohadillas de sus patas, por lo que ya podemos empezar a darnos una idea de porque estas partes de su cuerpo, tienen un olor peculiar

Pero el olor no se produce meramente por el sudor, sino que este es el resultado de una acumulación de bacterias que se llaman pseudomonas y que se acumulan en las patas de los perros.

El olor de estas bacterias en conjunto con el sudor, hacen que podamos oler el característico olor a Cheetos de las patitas de nuestros lomitos.

Cabe mencionar que las almohadillas en los pies de nuestras mascotas, están confirmadas por glándulas sudoríparas, grasa, tejido elástico y queratina; al igual que los zapatos en los humanos, estos pequeños “colchoncitos” en sus patitas, los protegen de rozaduras, agentes externos dañinos y les ayuda a caminar en terrenos difíciles.

¿Es peligroso que tengan este olor?

La realidad es de que estas bacterias pseudomonas, no son dañinas para nuestro fiel amigo, al contrario, son necesarias para su cuerpo. Es similar al proceso que provocan que nuestras axilas huelan mal, solo que en el caso de los lomitos, el olor es a chetos.

Por lo anterior, tu perro huela a frituras, no quiere decir que se algo malo, es perfectamente normal y no tendrá ninguna afectación por esto, no obstante, si el olor llega a ser demasiado fuerte o fuera de lo normal a tal punto de ser desagradable, eso sí podría significar algún problema y es necesario llevarlo con su veterinario.