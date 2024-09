Limpia con huevo: ¿En qué consiste el ritual para alejar "el mal de ojo"?

Dentro de las prácticas esotéricas, la limpia con huevo es uno de los rituales más conocidos en México, éste es utilizado principalmente para alejar el "mal de ojo" y liberar las malas energías acumuladas en una persona o lugar. Este tipo de práctica, aunque no cuenta con respaldo científico, ha sido transmitida de generación en generación, especialmente por abuelas y curanderos que creen en la capacidad del huevo para absorber energías negativas. Para quienes no están familiarizados con estas tradiciones, puede resultar increíble esta creencia; sin embargo, los creyentes aseguran que es un método eficaz para restaurar el bienestar espiritual y físico.

¿Qué es el mal de ojo?

El "mal de ojo" es una creencia popular que sostiene que una persona puede recibir malas vibras o enfermedades a través de la mirada envidiosa o negativa de otros. Aunque no es un concepto aceptado por la ciencia moderna, muchas culturas alrededor del mundo comparten creencias similares de este fenómeno. La limpia con huevo se utiliza principalmente para contrarrestar estos efectos, especialmente en niños, quienes son considerados más vulnerables a recibir este tipo de energías dañinas.

El ritual de la limpia con huevo es muy sencillo y lo puedes hacer en casa. Foto: Pixabay

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

El procedimiento para realizar la limpia con huevo es sencillo y puede llevarse a cabo en la tranquilidad del hogar. Los materiales necesarios son: un huevo, un vaso de vidrio, agua y una pizca de sal. Antes de iniciar la limpia, es común encender un incienso, preferiblemente de sándalo, y una vela blanca para atraer energías positivas. Se piensa que estos elementos actúan como purificadores del ambiente, creando una atmósfera de tranquilidad y protección.

¿Cómo se realiza una limpia con huevo?

Una vez que se han preparado los materiales, el ritual comienza pasando el huevo por todo el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, sin tocar la piel directamente. Se cree que el huevo actúa como un imán, capturando las malas energías que se han adherido al cuerpo. Durante este proceso, muchas personas optan por recitar una oración, como el Padre Nuestro, para potenciar el efecto protector del ritual.

Tras completar el recorrido por el cuerpo, el huevo se rompe cuidadosamente en un vaso con agua y sal. Este es el momento cúspide del ritual, donde se interpreta el contenido del huevo para identificar el tipo de energía que se ha extraído. Las formas y colores que aparecen en la clara y la yema del huevo ofrecen pistas sobre el estado energético de la persona. Por ejemplo, burbujas alrededor de la yema indican acumulación de energías negativas, mientras que figuras enroscadas podrían señalar problemas físicos no atendidos.

La interpretación puede ser compleja, ya que cada forma tiene su propio significado. Quienes saben, señalan que una capa blanquecina sobre la yema puede ser señal de un "trabajo" de magia negra o malas intenciones de otra persona. Si la yema muestra puntos negros o rojos, esto se asocia con enfermedades o la predisposición a enfermar. En el caso de que la yema se hunda hasta el fondo del vaso, algunos creen que es indicativo de que la persona ha sido víctima de un hechizo.

Se dice que el contenido del huevo puede absorber las malas energías que acechan a una persona. Foto: Pixabay

¿Hay evidencia científica que respalde a las limpias con huevo?

A pesar de que no hay evidencia científica, muchas personas buscan encontrar respuestas en este ritual, ya que sienten que de alguna manera pueden entender y controlar las situaciones adversas que llegan a enfrentar. Hay quienes aseveran que el sentido de alivio que genera la limpia con huevo puede estar relacionado con el poder psicológico del ritual, ya que brinda una sensación de purificación energética.

Es importante tener en cuenta que, aunque la limpia con huevo es una tradición arraigada en muchas culturas, no debe sustituir la atención médica profesional en casos de enfermedades o dolencias físicas. Sin embargo, como complemento a otros cuidados, este ritual puede ser visto como una herramienta para mantener el bienestar emocional y espiritual.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Como siempre, la última palabra la tienes tu, si alguna vez has practicado este ritual buscando respuesta a tus circunstancias, o si no, toma en cuenta la información, pues en ocasiones hay situaciones que no tienen explicación por lo que sigue siendo popular en el ámbito esotérico este tipo de prácticas por la sensación de alivio y protección que brinda a quienes la realizan. Ya sea para alejar el mal de ojo o para limpiar el ambiente de energías negativas, este ritual ofrece una conexión con las creencias de nuestros ancestros y una forma de enfrentar las dificultades desde un enfoque espiritual.

Nota original de El Sol de Parral