Llevó chihuahuense Álex Moreno su música a 11 países

El chihuahuense Álex Moreno, cantautor, acaba de regresar de un viaje que hizo en carro por diferentes países de Latinoamérica para estar promocionando su música y darse a conocer internacionalmente, tiempo en el cual también tuvo la oportunidad de escribir algunos temas que desea dar a conocer el próximo año esperando contar con el apoyo de una compañía discográfica o un productor.

“Me sorprendió mucho el recibimiento que tuve en la gran mayoría de las naciones que visité, pero fue a partir de Suramérica que se me abrieron las puertas para los medios nacionales, estuve presente en: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y por supuesto México”, indicó Álex.

“El tema que estuve promocionando y que pueden disfrutar en mi canal de YouTube se llama ‘No me voy a quedar’, les gustó mucho al público y estuve en más de 40 medios de comunicación a lo largo de mi viaje, tanto en prensa, radio y canales de televisión, por ejemplo el programa en el que estuve en Argentina se retransmitía por Uruguay y Paraguay.

Foto de: Cortesía | Álex Moreno

“Asimismo, estuve en Quito, en la agencia EFE donde me entrevistaron y de igual forma se posteó esa nota a diferentes plataformas, y todo esto me dio empuje a mi carrera, hoy voy a tomarme un descanso de tres semanas para disfrutar las fechas decembrinas con mi familia, sin embargo, deseo hacer lo mismo que hice en Suramérica pero ahora en los medios de Estados Unidos, a los canales latinos, y espero ahora con este historial que tengo se me puedan dar la oportunidad de estar presente en los diferentes periódicos y prensa.

En su travesía, expresó, que salieron cinco canciones nuevas que están en este momento en papel las cuales desea grabarlas y con ello completaría un álbum de 12 temas, que es su proyecto futuro para este 2023, pero en esta ocasión no desea hacerlo sólo, como lo ha hecho con sus canciones anteriores, ahora desea el apoyo de un productor o compañía y tener más a la mano la tecnología.

Gossip Se prepara la chihuahuense Tania Estrada para Mexicana Universal 2023

“Mucha gente me aplaudía mi osadía de aventarme de viajar en carro, y el no saber si vas a tener éxito o no, pero el riesgo se tomó y la aventura inició, tomándolo la gente como un mensaje de decir lo voy a lograr, que por trabajo no va a quedar, y que será cuestión de tiempo para conseguir mi propósito.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En este sueño me acompañó un amigo desde Chihuahua por cinco días, pero enfermó y se tuvo que quedar en Tapachula, precisamente antes de cruzar la frontera, Centroamérica lo viajé solo, y en Panamá conocí a un chileno, que es diseñador gráfico, y me acompañó ayudándome con todo lo de la cuestión audiovisual y me ha hecho los videos”, indicó.

Si deseas saber más de este joven cantautor chihuahuense visita sus redes sociales donde encontrarás parte de su aventura, a través de fotos y videos que se encuentran en sus páginas oficiales:

https://www.instagram.com/alexmorenomusica/

https://www.facebook.com/alexmorenomusica/photos

https://www.tiktok.com/@alexmorenomusica

https://www.youtube.com/@AlexMorenoMusica