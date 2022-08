¿Lo probarás? Coca Cola lanzará refresco con un nuevo sabor

Si entre tus bebidas favoritas está el refresco, esto puede interesarte, ya que Coca Cola ha anunciado el lanzamiento de un nuevo producto con un nuevo misterioso sabor, ¿lo probarás?.

Se trata de Coca Cola Dreamworld, una edición limitada de la bebida gasificada que se ha comenzado a publicitar como “una invitación a saborear la magia de los momentos cotidianos y a soñar con los ojos abiertos”, según un comunicado de la empresa.

Exploran a qué sabe un sueño

“Coca Cola Dreamworld aprovecha la pasión de la Generación Z por el infinito potencial de la mente explorando a qué sabe un sueño'', dijo Alessandra Cascino, directora del Programa Creativo y de Compradores de la Unidad Operativa de Coca-Cola.

En las primeras imágenes que se han difundido de este producto, se podrá distinguir a este nuevo sabor por su etiqueta color azul eléctrico, con la tradicional escritura de la marca en un estilo tridimensional, acompañado de formas y figuras que recuerdan a imágenes sacadas de un sueño.

Dreamworld forma parte de la línea Coca Cola Creations, que fue presentada con la bebida, Coca Cola Starlight la cual ofreció a los fans “un sabor del espacio exterior”, seguido de Coca Cola Byte, inspirada en los videojuegos y el metaverso, una idea en colaboración con el músico nominado al Grammy, Marshmello.

Buscan nuevas experiencias para las nuevas generaciones

Coca Cola señaló que la marca busca incidir en las nuevas generaciones, así como en los mundos físico y digital “a través de sabores, diseños y experiencias de edición limitada”.

Como parte de estas innovaciones, la empresa señala que la gente podrá escanear el código QR de cada producto para disfrutar de una experiencia musical de realidad aumentada, creada en colaboración con el festival de música electrónica Tomorrowland.

¿Cuál es el sabor de esta bebida?

Aunque la empresa se ha mantenido hermética en cuanto a hablar sobre el sabor de la Dreamworld, las primeras reseñas que ya se pueden leer en línea sobre esta bebida afirman que mantiene los sabores habituales de la Coca Cola, pero con ciertos toques afrutados en el fondo, muy parecidos al de la sandía.

Coca Cola ha anunciado que la Dreamworld estará a la venta tanto en Estados Unidos como en Canadá a partir de este lunes 5 de agosto, sin que hasta el momento existan noticias de que llegue a México el refresco con un nuevo y misterioso sabor.

