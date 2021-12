Un dulce arraigado a las convivencias decembrinas en México, es sin duda los buñuelos, sinónimo de posadas, festejo y tradición; en el estado de Chihuahua son comunes en las posadas navideñas y en la cena de Nochebuena así como para seguir disfrutando con la tranquilidad que marca el día 25.

Estas crujientes hojuelas figuran entre los postres regionales más antiguos de origen europeo y llegaron a esta nación en el siglo XV pero fue hasta el XVIII que empieza a aparecer en los recetarios; existen de dos tipos, los de viento –que son hechos en molde- y los artesanales elaborados a base de rodillo.

Sin duda la elaboración de estos frágiles panes involucra todo un arte en su procedimiento: la temperatura del aceite, la consistencia de la masa y la técnica que se va haciendo gracias a la práctica.

Marcia Reyes Miranda y Patricia Muñoz, dos madres de familia chihuahuenses y mujeres emprendedoras, tienen a la venta buñuelos caseros los cuales se entregan sobre pedido y aseguran que el secreto del éxito está en “el amasado”.

“Mantequilla, canela y vainilla son ingredientes que no pueden faltar a la hora de preparar los buñuelos, así como una extrema limpieza para ofrecer seguridad a los clientes; también es importante cuidar que la cantidad de agua sea la adecuada y que la masa no tenga grumos para que se estiren bien; no pueden pasar por alta la medición de la temperatura del aceite, pues de esto depende que queden blancos o dorados”.

El proyecto de preparar buñuelos inicio este año, comenta Marcia quien agrega que esta idea surgió con el fin de generar ingresos para el hogar y al mismo tiempo atender a sus hijos por lo que tanto ella como su socia pusieron en práctica este negocio que ha tenido excelente aceptación entre su grupo de amigos, vecinos y público en general que les solicita los pedidos por medio de plataformas digitales.

“Azúcar con canela” marca la diferencia comenta la señora Reyes para quien el amasado es una habilidad que se perfecciona con el tiempo y dice: “nunca sabrán igual los comerciales que los hechos a mano”.

DATO

La masa sin grumos, cantidad exacta de agua y harina y la medición de la temperatura del aceite marcan la diferencia al momento de elaborar las crujientes hojuelas