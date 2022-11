Los mejores estudios de tatuaje en Chihuahua capital

Las razones por las cuales las personas desean tatuarse son tan variadas como válidas, pero por lo general tiene que ver con gestos identitarios o por inmortalizar un momento significativo en la vida de los individuos, advierte Paola Piña, artista gráfica y tatuadora en Omuro Tatuajes, quien semana con semana realiza bocetos y otros proyectos artísticos para diferentes grupos.

“Los tatuajes a veces ayudan a las personas a superar momentos difíciles o dolorosos de su historia. Recuerdo haber tatuado a una mujer de mediana edad con mastectomía doble, cuya cicatriz era grande y gruesa; ella me pidió que le hiciera tronco con flores. El resultado fue muy emotivo ya que cada sesión traté de hacerlo con sumo cuidado, pero con gran detalle para impedir lastimarla.” comenta Klaus Vega, tatuador itinerante chihuahuense que trabaja entre Prana Tattoo Studio en la capital del estado y Memoir Tattoo en Los Ángeles California, demostrando que cada cliente experimenta una relación con las líneas y la tinta, desde plasmar un sentimiento como es la alegría de tener un hijo, hasta matizar un evento traumático con una forma diferente.

Foto: Cortesía Paola Piña

¿Qué debo saber antes de hacerme un tatuaje?

No obstante, escoger un estudio o diseño no es tarea fácil ya que implica una serie de consideraciones tanto para personas primerizas como experimentadas, quizá la primera de ellas es conocer los umbrales de dolor que puede resistir cada persona, tal y como menciona el dermatólogo con especialidad en oncología, el doctor José Luis Celayo Machado del Hospital StarMedica Chihuahua: “Cada individuo tiene registros o ‘tolerancia’ al dolor muy distintos, de manera que la experiencia de cada persona será diferente entre sí. Casi no hay personas alérgicas a la tinta, pero existen, y eso se ve reflejado en la piel casi de manera inmediata. En mi opinión, si ya están decididos a realizarse un diseño empiecen con algo pequeño y en función a ello valoren qué tanto desean arriesgarse, ya que la sensibilidad en la piel no es tema menor.”

Así mismo, el experto recomienda que cuando se esté en la búsqueda de un estudio de tatuajes, este debe contar con medidas mínimas de seguridad:

Foto: Pexels

El lugar deberá de contar con tarjetones expedidos por la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) actualizados y exhibidos a la vista de todos para que el cliente vea que está en un establecimiento seguro.

Contar con fotografías y un book de diseños para que el artista explique al interesado su trabajo.

Una vez elegido el diseño y estudio, todo el material deberá ser nuevo sacado de su empaque original para prevenir enfermedades como Hepatitis o VIH/SIDA, además de impedir la contaminación cruzada, es decir, que no haya contacto con fuentes externas al material.

No debe haber presencia de comida o bebidas alcohólicas en la sala de tatuaje o perforaciones, ya que pueden activar la presencia de patógenos y causar infecciones.

Hablar con sinceridad del periodo de cicatrización, ya que es un acto derivado del uso de las agujas a revoluciones sobre la piel.

Una vez dicho lo anterior pregunta al experto cuáles son sus fortalezas y debilidades en el uso de la tinta, ya que hay artistas que tienen más dominio sobre unas tintas que otras, por ejemplo el pigmento rojo puede desencadenar una reacción cutánea causando la probabilidad de sufrir esos efectos adversos como: alergias, inflamación, sobreelevación de la zona e infecciones; naturalmente no sucede esto en todos los clientes, pero un porcentaje alto de usuarios con tatuajes reaccionó desfavorablemente ante la tinta roja.

Foto: Pexels

Técnicas y estilos

Aunque existen un sinnúmero de técnicas y sombreados para realizar tatuajes, estas son las más comunes:

1. Blackwork: Trabajo en negro, utiliza únicamente esta tinta para crear líneas, sombras y efectos.

2. Tradicional (Old School): Trabajo de cinco tintas de colores con bordes gruesos e iconografía clásica como flores, sirenas, anclas o corazones.

3. Neotradicional (Neo Trad o New School): Es el tatuaje tradicional, pero con mayor complejidad por el detallado en el dibujo se incluyen sombras, degradados y texturas.

4. Dotwork (Puntillismo): Se utilizan puntos para crear siluetas y dar más o menor densidad al trazo según se desee.

¿A dónde ir?

Si ya se está convencido de hacerse un tatuaje, aquí encontramos algunos de los mejores salones de diseño en tatuajes.

Rey Lagarto Tattoo Studio

Este lugar es uno de los más interesantes para todos aquellos amantes de los personajes de animé o de la estética Kitsch que buscan un toque divertido, alocado e infantil. De manera que, si tienes en mente portar un personaje de los Caballeros del Zodiaco o una máscara de lucha libre, este es el lugar indicado. Otra virtud del establecimiento es que son muy buenos con las tintas de colores, siendo el trabajo en ‘acuarelas’ de los más solicitados por el uso de tonos pasteles como amarillo y rosa.

https://www.instagram.com/reylagartotattoostudiomx/?hl=es

Calle Guadalupe Victoria #1206, Zona Centro II, 31250 Chihuahua, México.

Omuro Tatuajes

Este estudio tiene muchas virtudes porque además de tatuar tienen muy bien facetados otros ámbitos del diseño, sus artistas son auténticos creativos que han colaborado con diferentes sedes, algunos de ellos tienen trabajos en proyectos audiovisuales, así como ilustraciones para publicaciones nacionales e internacionales. ¿Lo mejor? es que constantemente hay promociones, artistas invitados, así como venta de toda clase de artículos relacionados al mundo del tattoo. Su línea estética oscila entre el tatuaje estilo japonés, acuarela, y Old School, de manera que no importa el diseño que se escoja se está en buenas manos.

https://www.instagram.com/omurotatuajes/?hl=es

Av. Independencia 803 col. Centro 31000 Chihuahua, Mexico

Foto: Cortesía Ana Luisa Esperón por Prana Tattoo Studio

La Santa Tinta

Si lo que buscas es algo más delicado, líneas delgadas, estilos ligeros y elegantes Santa Tinta es una excelente opción. Los artistas tatuadores son muy intuitivos, escuchan con cuidado las peticiones de los clientes hasta llegar a un mutuo acuerdo. Además, este lugar funge también como centro de clases para todos aquellos que deseen aprender a dibujar, tatuar y perforar, logrando hacer de este negocio un estilo de vida.

https://www.instagram.com/lasantatintatattoostudio/

Av, Independencia 1215 31000 Chihuahua, Mexico

Prendido de la tinta

Este lugar es para todas las personas que buscan un tatuaje que hable por sí mismo, siendo los de aspecto gótico (tipo de fuente usada en la edad media y que la cultura urbana chola en la nomenclatura de las pandillas) y tribal los más solicitados por sus usuarios. No obstante también pueden hacer diseños discretos con gran delicadeza. Además si eres entusiasta de la cultura skater aquí podrás encontrar toda clase de artículos para patinetas, bicis así como concursos y otros eventos afines.

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=%2Fprendidodelatinta%2F

Pulso Tattoo & Piercing

En este salón encontrarás el balance perfecto de todas las técnicas mencionadas previamente; ya que manejan con gran soltura el estilo tribal, minimalista, brush, acuarela, japonés etcétera. Aquí la clientela es muy diversa, desde jóvenes que van por primera vez a hacerse un tatuaje, hasta pensionados que llevan la foto de su amado para inmortalizar en tinta al que ya se fue. Los resultados son asombrosos entre los testimonios existentes y la serie de álbumes que evidencian su trabajo a lo largo de más de una década.

https://www.instagram.com/pulsotattoostudio/?hl=es

C. Juan Aldama 2109, Zona Centro, 31000 Chihuahua, México.

Logan High Tattoo Studio

Dentro del gran espectro de estudios y salones de tatuaje en Chihuahua capital, este lugar maneja dos estilos muy socorridos: el stitching ruso (tatuajes que parecen bordados o costuras sobre la piel) y el ornamental (motivos florales o naturales). De manera que si buscas un tatuaje que tenga profundidad, volumen, sombreado y armonía Logan High Tattoo Studio es una gran alternativa para embellecer y realzar la piel.

https://www.facebook.com/Logan-High-Tattoo-Studio-507925189376620/about/?ref=page_internal

República de Ecuador 702, Panamericana, 31210 Chihuahua,México.

Prana Tattoo Studio

Los artistas que laboran en este studio son gente verdaderamente experimentada que han tatuado a cientos de personas a lo largo de más de dos décadas a su paso dentro y fuera del salon; con residencias en el extranjeros así como acercamiento con otros grandes del tatuaje como: Roy Lodela o Laura Anunnaki, quienes en el circuito del tattoo son algunas de las grandes luminarias del dibujo corporal. Su rango de trabajo es muy amplio, lo mismo su capacidad sensible e interpretativa, para transformar ideas en líneas puras o bien complejisimos trazos, su caligrafía, rostros y otros iconos son obras sin par.

https://m.facebook.com/people/PRANA-tattoo-studio/100057882120369/

Av. Tecnologico 3503, Magisterial Universidad, 31200 Chihuahua, Chih.