Los stickers de WhatsApp que te pueden salvar la vida si eres mujer

Ante la situación de violencia contra la mujer que se vive en todo el país, cada vez más chicas se están uniendo para protegerse unas a otras.

Ahora, por medio de la aplicación de WhatsApp se comparten algunos stickers para alertar a sus amigas o a sus familiares si se encuentran en peligro, ya sea a bordo de un taxi, algún servicio de transporte privado, en la calle o en cualquier otro lugar.

México Así nació la imagen del paro #UnDíaSinNosotras

Las frases con las que cuentan son: “¡Llama a la policía, ya!”, “¡Me siento en peligro, ayuda!”, “El conductor está muy sospechoso, llámame” y otro de un “¡AYUDA!”, con un signo de peligro

Además, el mensaje que los acompaña es el siguiente: "Hola, te comparto unos stickers por si en algún momento te sientes en peligro, mandarlo es más rápido que escribir todo el show. ¡Espero nunca tengas que usarlos!"

Algunas mujeres ya han optado por compartir en sus grupos de amigas estas imágenes, que aunque se desconoce quién es la autora de ellas, les podría servir de estar en peligro.

Foto: Olive Fierros | El Sol de Hermosillo

9 de marzo #UnDíaSinNosotras

Con los hashtag #UnDíaSinNosotras o #UnDíaSinMujeres, colectivos y grupos feministas han convocado a las mexicanas a un paro nacional el próximo lunes 9 de marzo, un día después del Día Internacional de la Mujer.

La imagen del paro nacional de mujeres nació en Veracruz promovido por la agrupación feminista Brujas del Mar, confirmó Arussi Unda, vocera del colectivo.

En entrevista, aclaró que esta protesta, a la cual se han sumado instituciones, dependencias, ayuntamientos y personajes del ámbito social, no tiene ningún interés político, sino que se trata de un grito para visibilizar la violencia que vive la mujer luego de los feminicidios; los últimos contra Ingrid N y Fátima N.

Foto: Cortesía | Twitter: @eldiadespuesmx

“Creo que si, la imagen morada con amarillo la hicimos nosotros y la publicamos el 18, y de ahí ya se hizo toda una locura, la verdad nosotros no queremos entrar en el rollo de quién hizo y quién no, lo único que queríamos era dejar claro que no es cuestión partidista”, aclaró.

¿Cómo puedo unirme si no puedo hacer paro?

1. Portar una prenda morada y subir tu foto a redes sociales

2. Utilizar los hashtags #UnDíaSinMujeres #UnDíaSinNosotras #PARO9M #9M

3. Difundir la información generada durante el #9M

Si eres hombre, la manera en la que puedes ser parte, es solidarizándote con las mujeres, ofreciéndote como niñero, si eres papá encargándote de tus hijos o hijas, si eres profesor no pasando lista, si eres jefe dándole el día libre a las mujeres, entre otras formas de apoyo.