Masacre en Centro de Rehabilitación Fe y Vida: Cómo fue el asesinato de 19 personas en 2010

Desde el 2008 hasta la actualidad, en Chihuahua y México arrancó una ola de violencia, sobre todo de matanzas en gran escala, que aunque baja por temporadas no ha sido exterminada, todo esto pareciera o por lo menos en su momento fue resultado de la llamada “Guerra contra el narco” de Felipe Calderón.

Sobre todo durante los años del 2008 al 2011, se reportaron una buena cantidad de asesinatos que impactaron fuertemente a la ciudadanía del estado grande, uno de estos, fue la recordada como la Masacre en Centro de Rehabilitación Fe y Vida o bien la matanza la Villa Nueva, colonia donde se encontraba el “anexo”, como se le conoce popularmente.

Estas fueron las imágenes y información preliminar el día 11 de junio / Foto: Archivo / El Heraldo de Chihuahua

¿Cómo fue el ataque?

Eran las 23:00 horas del jueves 11 de junio del año 2010, en el Centro de Rehabilitación Fe y Vida, que en ese entonces se mencionó estaba ubicado en la calle Tarahumara número 325 de la colonia Villa Nueva, casi en el cruce con la Belisario Domínguez, así se narran los hechos en la edición impresa de El Heraldo de Chihuahua del 12 de junio.

Cuando un grupo de unas 20 personas fuertemente armadas, que arribó en carros de lujo, entró al lugar y “dispararon indiscriminadamente contra internos y personal administrativo que se encontraban allí en ese momento”. Asesinando a 19 masculinos, entre ellos un adolescente de 16 años.

En la escena, fueron encontrados quince cuerpos en la parte baja del edificio y cuatro en el segundo piso, así como dos heridos por proyectil de armas de fuego, además de más de 200 casquillos de por lo menos 9 armas diferentes.

Recreación de los hechos / Foto: Archivo / El Heraldo de Chihuahua

Lo anterior pues al ingresar al lugar los asesinos los sometieron y una parte del grupo presente subió a intentar resguardarse en la planta alta del recinto. Las seis que sobrevivieron ilesas personas tuvieron una crisis nerviosa dentro de este centro y fueron vecinos de la Villa Nueva los que llamaron al 911.

En el inmueble se localizaron “cuatro cartulinas blancas escritas con marcador de color negro grueso con mensajes diversos cuyo contenido se reserva, ya que son parte importante de la investigación”. En ediciones posteriores se menciona que los asesinos se identificaron como parte de la ya extinta Policía Federal.

De acuerdo a las evidencias encontradas en el lugar, sobre todo de acuerdo con las cartulinas, algunos de los asesinados eran parte de la célula criminal “Los Mexicles” y después se supo que lo más probable es que el crimen fuera obra de los de “La Línea”.

Los heridos fueron llevados a hospitales en la capital, eran Luis Sandoval Holguín y José Barraza y/o Rafael Parra Montes, los cuales presentaban diversas heridas de arma de fuego calibre .223.

Foto: Archivo / El Heraldo de Chihuahua

El saldo de víctimas es el siguiente:

Héctor Alejandro Miramontes “Pin Pon” 23 años; Sergio Iguiarte Gasón “el Sheko” 47 años, Luis Armando Rodríguez Beltrán y/o González Beltrán “el Sagú” 39 años, Jesús Martín Corrales Estrellas “el Chuy” 45 años, Enrique Castillo Delgado “el Castillo” 32 años José Monserrat Trujillo Márquez “el Monserrat” 21 años, Gabriel Omar Pérez Guerra “el Gaby” 24 años, Jaime Daniel Holguín Aguirre “el Sobas” 24 años y Delio Moreno Derma “el Anáhuac” 63 años,.

También Luis Carlos Maldonado Luna “el Borreguita” 36 años, Édgar Manuel Padilla Gómez de 16 años, José Luis Zamarrón Barraza y/o Barraza Zamarrón “el Cabal” 40 años, José Guadalupe, “el Barón”, Valentín López Grajeda “el Gato” 34 años, Luis Fernando Flores García “Fernando” 49 años, Édgar Rubén Domínguez Bolaños 34 años, Marco Antonio Hernández Terrazas “el Toño” 23 años, Jesús Manuel Padilla Gómez “el Spit” 45 años y Mercedes Arévalo Linares “Mercedes” 50 años

El Centro Fe y Vida, sigue activo hoy en día, en ese entonces eran dos lugares, a solo unas cuadras, es este segundo recinto el que sigue operando, desde ese entonces se dijo que el “anexo” trabajaba bajo las normas, dicho por Cofepris.

En esos días, el caso se vinculó con una banda de asaltantes violadores, así lo declaró el, en aquel entonces, gobernador Fernando Reyes Baeza.

Foto: Archivo / El Heraldo de Chihuahua

Otras teorías mencionan que las personas que eran perseguidas por grupos criminales solían refugiarse en estos centros, lo anterior pues no fue el único ni el último caso de asesinatos en lugares del mismo tipo. Menos de una semana después, el 16 de junio, se reportaba el ataque a otras siete personas saliendo de una clínica rehabilitación en Ciudad Juárez, sólo sobrevivió un bebé de dos años.

Una de las pocas personas señaladas por ese caso es Rogelio Segovia Hernández, alias 'El Royser', detenido en 2015, también es señalado Heriberto Chávez Arévalo, “El Flaco”, detenido en 2014, ambos pertenecientes al grupo de “La Línea”.

La temporada de masacres

El Heraldo de Chihuahua en su edición del 12 de junio del 2010 detalla “esta masacre representa la mayor registrada en los últimos años en la historia del estado, con lo cual se posiciona en el primer lugar de matanzas con mayor número de víctimas.”

No eran palabras fuera de lugar, pues se habían reportado casos, no solo de matanzas a gran escala, si no de casos bastante parecidos, algunos de los que se enlistan para ese entonces fueron estos:

El 16 de agosto del 2008, cuando alrededor de treinta sicarios acribillaron a 13 personas en la comunidad de Creel, municipio de Bocoyna, cuando las víctimas se encontraban reunidas en un salón de eventos.

El 11 de octubre del 2008, por lo menos ocho sicarios ingresaron al bar Río Rosas, ubicado en la avenida 20 de Noviembre de la capital del estado, y asesinaron a 11 clientes, además de herir con armas de grueso calibre a músicos y personal del establecimiento.

El 2 de septiembre del 2009, un comando armado mató a 17 personas en el centro de atención a adictos “El Aliviane”, ubicado en la fronteriza Ciudad Juárez, para lo cual los sicarios acribillaron a sus víctimas con armas de grueso calibre.

El 25 de septiembre del 2009, diez personas son acribilladas en el centro de rehabilitación “Anexo de Vida”, también de Ciudad Juárez, con lo cual se registró el segundo caso similar en menos de un mes.

El 31 de enero del 2010, 15 personas entre ellos 10 estudiantes de preparatoria y universidad fueron acribillados por un comando armado que ingresó a una fiesta que se realizaba en la colonia Villas de Salvárcar, también ubicada en la fronteriza Ciudad Juárez.