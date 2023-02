Mean Girls: Cómo lucen actualmente las protagonistas de Chicas Pesadas

Durante el año 2004, se estrenó Mean Girls, en latinoamérica conocida como Chicas Pesadas, siendo un parteaguas para las películas de adolescentes y la cultura pop en general, ¿Pero quienes eran las actrices y actores que participaron en la cinta y dónde están ahora?

Mean Girls, fue dirigida por Mark Waters, y aunque se estrenó hace casi 20 años sigue vigente en la cultura pop, así como entre los jóvenes, siendo utilizada como inspiración para otros proyectos, como lo fue el video musical del sencillo “Thank U, Next” de Ariana Grande.

Con el próximo estreno del musical basada en Mean Girls, para la plataforma Paramount Plus, en la que algunos de los actores originales haran aparicion, te mostramos como están ahora.

Lindsay Lohan

La protagonista de la cinta es la actriz Lindsay Lohan, interpreta a Cady Heron la joven nueva en la escuela, ya había participado en diversas grabaciones exitosas, y quizás Mean Girls fue el punto cúspide de su carrera.

Aunque ha tenido unos cuantos problemas con abuso de sustancias a lo largo de los años, la mujer de 36 años parece haber vuelto al escenario público, con diversos proyectos, el último fue “Irish Wish” una película de comedia romántica.

Rachel McAdams

La mujer encargada de darle vida a la peligrosa y malvada Regina George, en el año del estreno de esta cinta salió también la película “Diario de Una Pasión” que protagonizó con Ryan Gosling, y fue un rotundo éxito, convirtiéndose en un clásico de las películas de romance.

Con 44 años de edad, está próxima a estrenar “Are You There God? It's Me, Margaret” y el año pasado participó en la película “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” donde interpretó al interés amoroso del britanico Benedict Cumberbatch.

Tina Fey

La actriz, comediante, escritora, guionista y productora estadounidense, no solo se encargó de hacer el papel de la maestra Sharon Norbury, un adulto racional que era extraño de ver en este tipo de cintas, también escribió el guión de la película.

En los últimos años participó con su voz en películas animadas como Soul de 2020, interpretando a 22, con su inseparable amiga Amy Poehler, tienen el proyecto Tina Fey & Amy Poehler: Restless Leg Tour.

Amanda Seyfried

Encargada de darle vida a Karen Smith, comenzó su carrera con Mean Girls, pero la misma fue cuesta arriba, pues poco después protagonizó junto con Meryl Streep, “Mamma Mia!”, interpretando a Sophie, al tiempo estuvo en el musical “Los miserables”.

Durante el 2022, fue protagonista de “The Dropout”, una serie sobre Elizabeth Holmes, a quien interpretó, durante los años participó en diversos proyectos como “Mejor... ¡Ni me caso!”, “Cartas a Julieta”, “Ted 2”, entre muchos más.

Lacey Nicole Chabert

Interpretó a Gretchen Wieners en Chicas Pesadas, una de las mejores amigas de Regina George junto con Karen Smith, la actriz comparte en su cuenta de instagram fotos de su vida y sus proyectos como “El Velo de Novia (The Wedding Veil)” estrenada hace poco.

Jonathan Bennett

El galán de la película, Aaron Samuels con 41 años de edad, sigue igual de guapo como cuando Regina y Cady se peleaban por él, además de sus proyectos, está próximo a celebrar su primer año de casado con Jaymes Vaughan.

Lizzy Caplan

“La mejor persona que podrías conocer” interpretó a la un poco manipuladora y artística Janis Ian, rival de Regina George, la actriz de 40 años estrenó hace poco “La nueva vida de Toby” en la plataforma Star Plus.

Lizzy Caplan en “La nueva vida de Toby” / Foto: Captura de pantalla de FX Networts

Daniel Franzese



Por último, Demian, el mejor amigo de Janis, con 44 años, no está muy metido en la farándula pero a través de cuenta de instagram puedes seguir sus pasos, hace poco estuvo en un capítulo de Ru Paul Drag Race.