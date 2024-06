¿Buscando un buen gimnasio? Estos son los más recomendados por los chihuahuenses

¿Quieres aprovechar las vacaciones de verano para ponerte en forma? Comenzar a ejercitarse puede representar un reto para muchos, pues hay quienes no tienen tiempo para hacerlo o no se sienten motivados, sin embargo, se pueden ir haciendo pequeñas rutinas en casa, tomar alguna clase como zumba, pilates, natación, box, entre otras.

Sin embargo, si lo que tú andas buscando es un buen gimnasio en Chihuahua capital, acá te mostramos varias opciones que podrían llamar tu atención, las cuales están basadas en recomendaciones que los chihuahuenses dieron por medio de una encuesta realizada en El Heraldo de Chihuahua.

Lo mejor de todo es que se encuentran distribuidos por toda la ciudad y hay para todo tipo de presupuestos, por lo que no hay pretexto para no realizar aunque sea un poco de actividad física.

¿Cuáles son los mejores gimnasios de Chihuahua capital?

Power Gym

Uno de los gimnasios que más apareció dentro de la encuesta fue el Power Gym, pues aseguran que “tiene muy buen ambiente”, además de que las instructoras son excelentes.

El lugar actualmente cuenta con seis sucursales, que se encuentran en Los Arcos, Chihuahua 2000, Cordilleras, Cosmos, Cumbres y Fuentes Mares, en las cuales puedes acceder a clases como spinning, zumba, entrenamiento funcional, pilates, entre otras.

Asimismo brindan servicio de regaderas y si así lo deseas, puedes entrar a cualquiera de sus otras seis sucursales dependiendo de la mensualidad que pagues. Además, en ocasiones especiales tienen promociones y descuentos.

Star Gym

Star Gym fue otro de los gimnasios que recomendaron los chihuahuenses, pues según sus palabras, todos los fisicoculturistas exitosos van a entrenar a este lugar, que por cierto es bastante amplio, por lo que no tendrás problemas para hacer tus ejercicios.

Este sitio tiene un horario muy extendido, lo que es de gran ayuda para quienes tienen los tiempos muy medidos; de lunes a viernes tiene un horario de 6 am a 11 pm y sábados y domingos de 9 am a 10 pm.

Se encuentra ubicado en avenida Vallarta número 5510 en la colonia Las Granjas, muy cerca de la estación Sicomoro del Bowí.

Hero Gym

Otro de los gimnasios más populares fue Hero Gym, pues debido a que tiene tres sucursales, es también uno de los más concurridos. En cada una de ellas puedes encontrar diferentes actividades adicionales al área de cardio y pesas, como: stell jump, box, raquet, zumba, spinning, yoga, entre otras.

Dos de ellos abren en horarios normales, de 6 am a 10 pm de lunes a viernes y los sábados de 8 am a 2 pm, sin embargo, hay un tercero que abre los 7 días de la semana, las 24 horas del día, por lo que es una gran opción si sólo tienes chance de entrenar durante la madrugada, o básicamente a cualquier hora del día.

Las sucursales se encuentran en la avenida Antonio de Deza y Ulloa en colonia San Felipe, otra en avenida Agustín Melgar en colonia Nombre de Dios (muy cerca de la Tecnológico), y una más en la calle 27 Manuel Gómez Morín en colonia Santo Niño.

Stay Fit

El gimnasio Stay Fit es otro de los que recomiendan los lectores de El Heraldo de Chihuahua; aquí puedes disfrutar de una gran variedad de actividades que van más allá de sólo cardio y pesas, entre las que se encuentran yoga, tabata, full training, baile latino, zumba, pilates barre, crossfit, GAP, etc.

Hay dos sucursales de este gimnasio, la primera está en el Periférico de la Juventud en colonia Puerta de Hierro, mientras que la segunda se encuentra en Puerta de Europa en colonia Cafetales. El horario es de lunes a viernes de 5 am a 10:30 pm, sábados de 7 am a 5 pm y domingos de 8 am a 2 pm.

Fitmax Fitness

Por último, Fitmax Fitness también aparece en el listado de los gimnasios que recomiendan los chihuahuenses, y no es para menos, pues aunque es algo costoso, está bastante completo. El lugar brinda área de cardio y pesas, y clases como yoga, pilates, barre, racquet, funcional, combat cross, entre muchas otras actividades más.

El sitio se encuentra ubicado sobre el Periférico de la Juventud en la colonia Saucito, y tiene un horario de lunes a viernes de 5 am a 10 pm, los sábados de 7 am a 6 pm y domingos de 9 am a 3 pm.