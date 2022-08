Migrantes haitianos convierten su cultura en un negocio para sobrevivir en Juárez

Ante las diferentes limitantes que algunos haitianos tiene al llegar a esta frontera para conseguir trabajo, entre ellos el idioma, es que han decidido emprender por medio de trabajos y costumbres que realizaban en su país.

Trenzando en el cabello, cocinando chimpompayan y vendiendo aguas frescas, es como se ha observado a algunos migrantes en la zona Centro.

De acuerdo a lo que comentaban estos migrantes, está es la forma en la que han logrado salir adelante y tener algo de recurso para pagar la renta y comida mientras esperan resolver en Ciudad Juárez su situación migratoria.

“Yo no he podido tramitar mi visa humanitaria, tampoco sé mucho el idioma que piden aquí, hemos batallado, no teníamos ya dinero”, señaló Blanc, quien es originario de Haití y vende aguas.

Asimismo, Michel y Cadet, han decidido instalarse junto a La Catedral para realizar trenzas en el cabello.

“Es algo que se hace mucho allá en nuestro país, toda la gente quiere trenzas y trenzas en su cabello, por eso pensamos que a la gente aquí le podía gustar”, expresó Michel.

Mencionó que normalmente trenzan el cabello en menos de 30 minutos, esto debido a la práctica que ya tienen, pues es un país solían hacerlo con frecuencia.

“A los mexicanos si les gustan las trenzas, sí ha venido gente, aquí es más fácil hacerlas por el cabello, es muy diferente”, expresó.

De igual forma, una pareja, ha decidido cocinar las Chimpompayas, un tradicional platillo de su país, las cuales ya puede ser probadas por los juarenses.