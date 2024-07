¡Bryan rumbo a Tailandia! Modelo parralense representará a México en Mister Global

El mundo del modelaje es sumamente competitivo, para sobresalir se requiere más que solo atractivo físico; es necesaria una combinación de carisma, disciplina, enfoque y preparación constantes. Bryan Vázquez es un claro ejemplo de estas cualidades. Este talentoso parralense recién ganó el prestigioso certamen Mr Global México 2024, y ahora se prepara para representar a nuestro país en el Mister Global en Tailandia este octubre.

El triunfo de Bryan en el Mr Global México 2024 es un gran paso en su carrera. El certamen, celebrado el pasado 20 de julio en el centro de espectáculos La Maraka, vio a Bryan destacar entre numerosos competidores gracias a su talento, carisma y dedicación. Este logro no solo le ha asegurado un lugar en el escenario internacional, sino lo ha posicionado como uno de los modelos promesa en México.

Bryan y su paso por Mr Global México 2024

El viaje de Bryan hacia este éxito comenzó el 18 de julio, cuando inició una jornada de grabaciones y sesiones fotográficas que culminó con un cóctel esa noche. El evento, además de los participantes, se contó con la presencia de patrocinadores y la prensa, quienes siguieron de cerca cada fase del certamen.

El 19 de julio, la competencia tuvo las rondas preliminares, donde Bryan demostró versatilidad en diferentes estilos, desde trajes típicos hasta traje de baño. Cada momento frente a los jueces fue una oportunidad para mostrar su talento y el arduo trabajo detrás de su apariencia fresca y segura.

Bryan es dirigido por Rod Origel, un fotógrafo súper talentoso. Origel, conocido por su trabajo con celebridades como Itatí Cantoral y Geraldine Bazán, aportó una perspectiva única que ayudó a Bryan a destacarse en este certamen. Bajo la tutela de Origel, Bryan ha tenido la oportunidad de aprender de uno de los directores más exitosos en la historia del certamen.

La preparación de Bryan para el certamen fue exhaustiva. Su camino no ha sido corto, y es que Bryan Vázquez no solo se destaca en su compromiso al participar en competencias de modelaje, sino que también es un emprendedor visionario. Es fundador de "The Shining", una agencia de modelaje enfocada en promover productos locales a través de talento local en áreas como ropa, alimentos y turismo. La agencia, que capacita a sus modelos para desenvolverse con soltura en cámaras y pasarelas, actualmente cuenta con 15 modelos y no está aceptando más debido a que Bryan está centrado en promover la agencia y su carrera.

Bryan y su preparación rumbo a Tailandia

Consciente de la importancia de las redes sociales en su trayectoria profesional, Bryan utiliza estas plataformas para compartir su jornada diaria y momentos clave de su preparación, acercándose más a sus seguidores, quienes lo siguen y animan, si deseas seguir sus proyectos y carrera, puedes visitar su cuenta de Facebook: Bryan Vázquez.

Con su participación en Mr Model México, Bryan buscaba algo más que un título; ve esta oportunidad como un puente para proyectar a su amado México en escenarios nacionales e internacionales y aunque el camino de Bryan hasta Mr Model México ha sido de grandes esfuerzos, dedicando su tiempo a los ensayos, entrenamientos, la disciplina y dedicación han sido determinantes para el logro de sus objetivos.

Otro de los aspectos a destacar es que aparte de la atractivo físico, Bryan es reconocido por su belleza interior, reflejada en su esencia como persona. Valores como la sencillez y el carisma lo destacan. Estos atributos lo han convertido en una figura destacada, tanto dentro como fuera de las pasarelas.

Por esto y más estamos seguros que Bryan Vázquez no solo pondrá en alto a México sino que también proyectará a su amado Parral en cada pasarela que pise. La determinación de Bryan en su carrera hasta ahora es indicio de un futuro prometedor en el mundo del modelaje. Su participación en Mr Model México es solo un capítulo más en una historia de éxito en constante evolución. ¡Te deseamos todo el éxito, Bryan, en tu camino hacia Tailandia!

