¡Revisa tu cambio! Compran moneda de 5 pesos de Pancho Villa hasta en 600 mil pesos

¿Andas buscando una manera de obtener ingresos? Pues busca entre tus ahorros o el cambio que te dan con tus compras, puesto que una moneda de 5 pesos de Francisco Villa, que fue emitida por ahí del 2008 por el Banco de México (Banxico), está siendo ofertada en plataformas de venta en línea, hasta en 600 mil pesos.

Esta moneda fue una “edición especial” que se emitió para conmemorar el Centenario de la Revolución Mexicana, sin embargo, ahora se ha convertido en un objeto preciado para los coleccionistas de este tipo de objetos, puesto que como sabrás, salieron a circulación muy pocas de ellas, por lo que es muy difícil conseguirlas.

¿Cuáles son las características de las monedas conmemorativas de 5 pesos de Pancho Villa?

En 2010, se realizaron festejos en todo el país para celebrar los 100 años del inicio de la Revolución Mexicana, además de que, durante ese año y previamente, se emitieron algunos objetos especiales de colección, tal es el caso de las monedas de 5 pesos que pertenecen a la familia C, que sirvieron para conmemorar este hecho histórico.

Durante los años 2008, 2009 y 2010 se pusieron en circulación monedas con imágenes de 17 personas históricos que marcaron el rumbo de la Revolución Mexicana, entre los cuales se encuentran: Álvaro Obregón, José Vasconcelos, Carmen Serdán, Belisario Domínguez, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata y por supuesto Francisco Villa.

Siendo la moneda de este último, la que en plataformas como Mercado Libre está siendo vendida en más de medio millón de pesos, pero ¿cuáles son las características de esta moneda? Lo principal que debes saber es que en el anverso se encuentra el escudo nacional en relieve escultórico con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”.

En el reverso aparecen bustos, retratos ecuestres o escenas reconocidas de personajes de la Revolución Mexicana, además de la inscripción en mayúsculas de la leyenda “CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN” y la inscripción “MÉXICO 2010”, símbolo de “$” y el número “5” además del nombre del personaje, número de acuñación y símbolo de la Casa de Moneda de México “M”.

Como te mencionamos anteriormente las monedas fueron puestas en circulación en 2008, 2009 y 2010 paulatinamente, y tienen una forma circular con un canto liso, además de un diámetro de 25.5 mm y un peso de 7.07 gramos. Según la página del Banxico, la parte central de la moneda está hecha de una aleación de bronce-alumino, siendo 92% de cobre, 6% de aluminio y 2% de níquel.

Asimismo, el anillo perimétrico de la moneda está formado por una aleación de acero inoxidable, constituido por entre 16 y 18% de cromo, 0.75% de níquel, 0.12% de carbono, 1% de silicio, 1% de manganeso, 0.03% de azufre, 0.04% de fósforo y lo restante de hierro.

Monedas de 5 pesos de Pancho Villa se venden en más de medio millón de pesos

La moneda conmemorativa del Centenario de la Revolución Mexicana, cuya imagen principal es la de Francisco Villa, es vendida en plataformas en línea como Mercado Libre y eBay en diferentes precios, siendo la mayoría precios razonables para los coleccionistas, los cuales son entre 300 y 500 pesos, sin embargo, hay un usuario que las vende en más de medio millón de pesos.

En la página de Mercado Libre se puede observar una publicación donde un usuario tiene un par de fotografías de la moneda antes mencionada, al derecho y al revés, la cual está acompañada por el texto “Moneda De Colección 5 Pesos Francisco Villa 2008 Centenario”, y en la parte de abajo aparece el precio de 600 mil pesos, además de que indica que es un vendedor de Tonalá, Jalisco.

Pero eso no es todo, si no que en la sección de preguntas una persona le comentó que le daba 700 mil pesos argentinos por la moneda, además de que alguien le solicitó rebajarla a 500 mil 500 pesos y el vendedor accedió, sin embargo, a decir de la publicación al final de cuentas no la compró, puesto que aún sigue a la venta.

Así que ya sabes, si tienes alguna de estas monedas de colección y no quieres conservarla, no dudes en venderla, pues podrías sacar muy buen dinerito de ahí.