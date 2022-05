¿Morir de amor? La explicación detrás del fallecimiento del viudo de una de las maestras de Uvalde

Los efectos secundarios del reciente tiroteo en Uvalde, Texas, han comenzado a hacer de las suyas, logrando que el viudo de una de las maestras asesinadas, muriera de un paro cardíaco el día de ayer.

Familiares del hombre identificado como Joe García, sostuvieron que falleció al no soportar el dolor de perder a su mujer, Irma García, profesora de cuarto grado en la Primaria Robb, lugar donde ocurrió el atentado.

“Joe murió de un corazón roto y por perder al amor de su vida durante más de 25 años, fue demasiado como para soportarlo” confesaron familiares a través de un perfil en GoFoundMe.

EXTREMELY heartbreaking and come with deep sorrow to say that my Tia Irma’s husband Joe Garcia has passed away due to grief, i truly am at a loss for words for how we are all feeling, PLEASE PRAY FOR OUR FAMILY, God have mercy on us, this isn’t easy pic.twitter.com/GlUSOutRVV — john martinez ❤️‍🔥 (@fuhknjo) May 26, 2022

Aunque se sabe que Joe no pasaba por un buen momento, la verdadera pregunté qué surge es: ¿realmente se puede morir de un corazón roto? La ciencia lo explica.

SÍNDROME DE CORAZÓN ROTO

El síndrome de Tako-Tsubo también conocido como el síndrome de corazón roto, es una afección cardíaca temporal comúnmente provocada por el estrés emocional o alguna impresión fuerte como la muerte inesperada de un ser querido; es por ello que su nombre hace referencia a un corazón roto.

Sus síntomas se distinguen por incluir dolor intenso en el pecho, mareos y falta de aire.

Según un estudio publicado por la editorial de medicina Elsevier, su incidencia anual en los EE.UU. es de aproximadamente 14,000 casos, afectando predominantemente al sexo femenino en un 90%; la edad media de presentación es de los 62-75 años, siendo menos del 3%, pacientes menores de 50 años.

JOE GARCÍA FALLECIÓ DEBIDO AL DOLOR

Tristemente, el síndrome de corazón roto podría ser la causa detrás de la muerte de Joe García, a quien ahora le sobreviven los cuatro hijos que compartía junto a la maestra Irma.

“El esposo de mi tía Irma, Joe García, falleció debido al dolor, realmente no tengo palabras para saber cómo nos sentimos todos, por favor oren por nuestra familia, Dios tenga misericordia de nosotros. Esto no es fácil” escribió John Martínez, sobrino del matrimonio.

My tia did not make it, she sacrificed herself protecting the kids in her classroom, i beg of you to keep my family including all of her family in y’all’s prayers , IRMA GARCIA IS HER NAME and she died a HERO. she was loved by many and will truly be missed. pic.twitter.com/2XpdJA0q8x — john martinez ❤️‍🔥 (@fuhknjo) May 25, 2022

