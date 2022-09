Mujer explica por qué no tendría un hijo con Síndrome de Down y desata polémica [Video]

Tremenda polémica fue la que desató en redes sociales una usuaria de TikTok, luego de que compartiera las razones por las que no sería madre de un niño con Síndrome de Down; si bien algunos aplaudieron su forma de pensar, hubo otros más, que definitivamente arremetieron en su contra con todo tipo de comentarios, mismos que iban desde lo religioso hasta lo agresivo.

Fue la señora Ariadna Rivera quien, por medio de su perfil en la app de origen chino, comenzó a generar esta discusión en internet, tras compartir una amarga experiencia a través del audio que ha surgido y que muchas personas han estado utilizando para dar a conocer sus opiniones más controversiales.

Y es que, antes de que emitiera su controversial opinión sobre que no podría ser madre de una persona con este trastorno genético, publicó un video usando el famoso audio ‘con esta me cancelan’ en donde la joven dio a conocer una traumática experiencia personal que tuvo con una persona que padecía este síndrome.

Así dijo “no” a ser madre de alguien con Síndrome de Down

Todo comenzó cuando por medio de un clip dio a conocer los motivos del por qué interrumpiría su embarazo, en caso de saber que su hijo padeciera de Síndrome de Down, luego de que, al parecer, le hicieran esa pregunta.

“¿Qué hubiera pasado si yo hubiera tenido un niño con Síndrome de Down? Fácil, no lo hubiera tenido, en ese momento hubiera hablado con el médico y le hubiera dicho ‘vamos a hacer una interrupción legal del embarazo”, comentó.

En este sentido, aseguró que la razón de su decisión es porque, para tener un hijo con este padecimiento se necesita mucho esfuerzo, amor y paciencia además de ser económicamente estable.

“Ponle que el amor lo tenga, pero hermana, aquí paciencia no hay y el dinero, pues quisiese, pero no (…) y no estaba obligada a tenerlo, porque de verdad, uno sabe con lo que puede y yo no hubiera podido”, expresó, luego de detallar que incluso uno de sus hijos había sido detectado con muñones, sin embargo, le mandaron a hacer varios estudios para verificar que realmente no los tuviera; no obstante, dijo que si su bebé hubiera venido sin brazos, o piernas, también lo hubiera detenido su embarazo.

“Y es que dices, eres una culera, pero seamos honestos, cuando tu como papá faltas ¿qué va a pasar con esas personas? Y la neta la gente es bien ojete, yo no hubiera querido que mi hijo sufriera burlas por parte de otros adultos”, concretó.

Como era de esperarse, en los comentarios se puede leer todo tipo de opiniones, desde los que la criticaron por ser una mujer con “un corazón frío” hasta aquellos que pensaron que esta mamá tiene algo de razón, pues muchos aseguraron que todos piensan en ello, pero nadie quiere decirlo.

Sufrió abuso sexual de persona con Síndrome de Down

A pesar de que esta podría ser una de las opiniones más polémicas que se ha visto en TikTok, las razones que esta mamá dio para no tener a un hijo con este padecimiento, podrían deberse a una experiencia personal que días antes dio a conocer.

Y es que, en otro video en el que utilizó el famoso audio ‘con esta me cancelan’, mismo que generó la pregunta al video que causó mucha polémica, la joven dio a conocer una trágica experiencia con una persona que padecía este síndrome.

De esta manera, la mujer compartió que fue víctima de abuso sexual por parte de un adulto con este trastorno, algo que le causó repele a personas de este tipo de personas.

“Hace un tiempo recordé, que una persona con Síndrome de Down abusó de mí, sexualmente, y dentro de mis vagos recuerdos esta que yo le dije a un adulto y ese adulto me dijo ‘que no debía de decir nada y que me debía de dejar’, porque era una persona inocente, porque no sabía lo que hacía. Y bueno, él era inocente y yo era la mala quién había provocado que pasara eso”, confesó; y tú ¿qué opinas de esto?

