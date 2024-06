Mujer relata cómo su hijo sufrió quemaduras de tercer grado tras estar en contacto con jugo de naranja (VIDEO)

Los cítricos como la naranja, el limón, la toronja, la mandarina y demás, son alimentos sumamente saludables, y llenos de nutrientes que miles de personas alrededor del mundo suelen consumir con frecuencia, pero ¿sabías que también pueden ser sumamente peligrosos al estar en contacto con la piel?

Por medio de TikTok una mujer relató cómo fue que a su hijo le salieron quemaduras de tercer grado en uno de sus bracitos tras estar en contacto con jugo de naranja y exponerse al sol; está reacción es conocida como fitofotodermatitis y acá te explicamos un poco más sobre en qué consiste para que tomes tus precauciones.

TikTok: Niño de tres años sufre lesiones de tercer grado tras consumir jugo de naranja

La creadora de contenido Majo Ovz (@majo.ovzz) subió un video de TikTok en el que al inicio explica “Mi bebé sufrió una quemadura de tercer grado en el brazo, y no fue con agua caliente, no fue con la estufa, no fue con nada que yo supiera que lo podía quemar”.

Posteriormente, relata que un día su pequeño amaneció con algunas manchitas rojas que parecían piquetes de mosco. Aunque al principio le pareció normal, al tocar las áreas afectadas notó que estaban muy calientes, lo que la hizo pensar que probablemente había sido picado por un tábano. Aun así, decidió llamar al pediatra para despejar dudas.

El médico le recetó algunas pomadas para la alergia y las picaduras de insectos, pero el pequeño no mejoró. Al contrario, comenzó a llorar mucho y repetía que le dolía mucho el brazo. Decidieron llevarlo a urgencias, donde le administraron una inyección para el dolor y una pomada para las “ronchas”.

Estos medicamentos le dieron cierto alivio al niño, permitiéndole dormir. Sin embargo, a la mañana siguiente, las “picaduras” se habían extendido y ahora presentaban ámpulas. Nuevamente lo llevó al médico, quien le indicó que debía seguir con el tratamiento. A pesar de ello, las manchas seguían creciendo y empeorando cada vez más.

Fue entonces cuando decidió llevarlo al dermatólogo, y ahí le dijeron que el pequeño tenía una quemadura de tercer grado, por lo que la mujer menciona que se quedó “en shock” pues el pequeño no había estado en contacto con nada muy caliente o fuego que se lo hubiera podido provocar.

El médico le hizo preguntas sobre lo que habían hecho en los días previos a la aparición de las marcas rojas en el brazo del niño. Ella explicó que habían ido a una alberca y que el pequeño había usado protector solar. Además, el cielo estaba nublado, por lo que no se había expuesto demasiado al sol.

¿Los cítricos fueron los causantes de las quemaduras?

Posteriormente, ella explicó que le dio de tomar un poco de jugo de naranja a su pequeño, y el dermatólogo le comentó que esa podría ser la causa de las lesiones, puesto que todos los cítricos, al estar en contacto con la piel, y luego ser expuestos al sol, pueden provocar quemaduras químicas.

En ese momento recordó que a su hijo le gusta meter su manita a los vasos para sacar los hielos, por lo que fue justo ahí, cuando su brazo estuvo en contacto con el jugo de naranja y debido a que posteriormente se asoleó, fue que se generó esa quemadura, la cual siguió creciendo y agravándose hasta que le dieron el tratamiento necesario.

Para finalizar, la creadora de contenido explica que el punto no es dejar de consumir cítricos o no salir a la calle para que no te dé el sol, si no es ser sumamente cuidadoso, y si en algún momento te cae algún alimento de este tipo, te laves perfectamente y no te expongas al sol, o si lo harás, te apliques bloqueador solar y te cubras el área.

El video actualmente cuenta con casi 22 millones de visualizaciones, 2.4 millones de reacciones y 16 mil comentarios de personas agradeciéndole a la mujer por brindar esa información, para que puedan tomar mayores precauciones con los pequeños y con ellos mismos.

Pero ¿cuál es el nombre del cuadro que presentó el pequeño? las quemaduras provocadas por cítricos o algunas plantas específicas son reacciones fototóxicas conocidas como fitofotodermatitis; acá te contamos más sobre ella.

¿Qué es la fitofotodermatitis y por qué aparece?

Si alguna vez has tenido una extraña quemadura o erupción después de disfrutar un día soleado al aire libre, podrías haber experimentado algo llamado fitofotodermatitis.

Según el Centro Nacional para la Información Biotecnológica (National Center for Biotechnology Information) de Estados Unidos, la fitofotodermatitis es básicamente una reacción inflamatoria en la piel que ocurre cuando entras en contacto con ciertas plantas o cítricos que contienen sustancias llamadas furocumarinas o psoralenos.

Estas sustancias son fototóxicas, lo que significa que se activan con la luz ultravioleta (UVA) del sol. Así que, si tocas estas plantas y luego te expones al sol, puedes terminar con una erupción cutánea bastante dolorosa.

Esta reacción es más común en primavera y verano, cuando la gente pasa más tiempo al aire libre y la exposición al sol es mayor. Los primeros signos de fitofotodermatitis suelen aparecer en las primeras 24 horas después del contacto con la planta y la exposición al sol. La erupción puede variar desde un enrojecimiento leve, similar a una quemadura solar, hasta una inflamación severa con ampollas y vesículas.

Las áreas más afectadas suelen ser las manos, los brazos y las piernas, básicamente, las partes del cuerpo que están más expuestas. Afortunadamente, aunque la fitofotodermatitis puede ser bastante molesta, tiene un buen pronóstico y rara vez deja cicatrices permanentes.