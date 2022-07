No aguantó las lágrimas; captan a guardia de seguridad llorando en concierto de Kendrick Lamar (Video)

Por más que presumas de ser un "chico rudo" por trabajar como guardia de seguridad en un concierto, esto no te vuelve inmune a los sentimientos transmitidos por los músicos arriba del escenario, lo cual queda demostrado con el caso de este guardia que fue captado en cámara llorando a moco tendido, durante una presentación del famoso rapero estadounidense Kendrick Lamar.

Kendrick Lamar es un rapero y compositor nacido en Compton, California. Ha sido reconocido en la escena musical por la temática narrativa de sus letras, la cual aborda sus experiencias de vida, así como problemáticas sociales de la cultura afroamericana y el hip-hop. Al grado de que ha sido nombrado como "La voz líder de una generación".

Detrás de su fachada de "chico rudo", el guardia de seguridad no pudo contener la emoción y acabó derramando las lágrimas. Foto Pixabay

Su carrera inició cuando era apenas un adolescente, bajo el pseudónimo de "K-Dot". Donde lanzó un mixtape a nivel local que lo llevó a firmar su primer contrato con una disquera independiente. Posteriormente, lanzaría sus dos proyectos titulados Overly Dedicated (2010) y Section.80 (2011), que lo ayudaron a conseguir la fama a nivel internacional y colaborar con otros artistas famosos en el género del hip hop.

La música de Kendrick Lamar conmueve a un guardia de seguridad

La curiosa anécdota tuvo lugar durante la gira actual de Kendrick Lamar denominada Big Steppers en Oklahoma, Estados Unidos, la cual inició con algunos de sus más grandes éxitos. Temas como "United in Grief", "Count Me Out", "N95" y "Savior". Donde el rapero interpretó además, canciones de su más reciente álbum.

#thebigstepperstour #houstontx ♬ original sound - Dejaih Smith @dejaihvu Mans shoulda just bought a ticket 😩🤣 #kendricklamar

Fue precisamente en esta gira musical cuando un video fue compartido en TikTok, y desde entonces se ha vuelto viral. En él, aparece un guardia de seguridad secándose las lágrimas mientras el cantante interpreta las pistas de su disco titulado "DAMN".

La emoción del guardia fue tal que comenzó a rapear la lírica de la canción, misma que dice; "Soy como una salida de distancia", todo ello mientras trataba de contener el llanto. Las emotivas escenas no tardaron en viralizarse, donde diferentes internautas reaccionaron asegurando que ellos hubieran hecho lo mismo con las letras de Kendrick Lamar; cabe mencionar que el video ya ha acumulado millones de reproducciones.

Entre las reseñas que el nuevo álbum del rapero ha recibido, pueden leerse frases como; "Al dejar su alma al descubierto, espera que nos demos cuenta de cómo podemos liberarnos de las maldiciones generacionales también", así como; "Este álbum trata tanto sobre la lucha como sobre la libertad, y qué hermoso sentimiento es ese".

