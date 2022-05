Constancia de Situación Fiscal, el documento que podría dejarte sin quincena

Si le tienes miedo al SAT y a los trámites y ya te pidieron tu Constancia de Situación Fiscal en tu trabajo y no tienes ni idea de qué es o cómo se saca, no te preocupes ya que, de hecho, este es uno de los trámites más sencillos y rápidos que harás en tu vida, acá te explicamos cómo funciona y el por qué te lo piden.

La constancia de situación fiscal es un documento expedido por el SAT que contiene información sobre el Registro Federal de Contribuyentes y la Cédula de Identificación Fiscal. Además, este documento contiene tus datos personales y da más información sobre la actividad económica con la que estás dada o dado de alta ante el SAT.

Debido a una actualización que se realizó en los CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) de nómina, el SAT debe revisar si los datos que ellos tienen y los que tiene el patrón son los mismos, estos datos son: nombre, RFC y código postal. En caso de no ser los mismos, los salarios de los trabajadores no serán deducibles para la empresa, es por ello que es importante sacar la constancia.

¿Qué pasa si no entrego mi Constancia de Situación Fiscal?

¡Aguas con no entregar tu constancia! Si decides hacer caso omiso y nunca realizar el trámite para obtenerla, el departamento de Recursos Humanos no podrá timbrar tus recibos de nómina (El timbrado de la nómina es la emisión de la factura electrónica, a través de los medios digitales) y por ello no podrás cobrar.

Tienes solamente hasta el 1 de julio para tener tu constancia en tiempo y forma, de lo contrario, podrías quedarte sin quincena

Tienes hasta el 1 de julio para entregar tu Constancia de Situación Fiscal o podrías quedarte sin quincena/Foto: Archivo | OEM

¿Cómo sacar la Constancia de Situación Fiscal?

El realizar este trámite no es nada del otro mundo y lo mejor es que puedes hacer este trámite en línea (tengas e.firma o no) o presencialmente, donde honestamente el trámite es un poco más sencillo y menos tedioso; te dejamos paso a paso cómo puedes sacar tu constancia:

Trámite presencial:

Acude a las oficinas del SAT con tu INE (no necesitas cita)

con tu (no necesitas cita) Comenta a las autoridades o trabajadores del SAT que vas a realizar el trámite de tu Constancia de Situación Fiscal

que vas a realizar el trámite de tu Los trabajadores del SAT recogerán tu INE y en aproximadamente 15 a 30 minutos (puede ser más tiempo, depende de que tanta demanda haya) te entregarán tu constancia, sin necesidad de que entres al lugar.

Y listo, ya puedes entregar tu constancia al departamento de recursos humanos.

Trámite en línea con e.firma o contraseña:

Entra a este link https://www.sat.gob.mx/aplicacion/53027/genera-tu-constancia-de-situacion-fiscal te llevará directamente a donde tienes que hacer el trámite

te llevará directamente a donde tienes que hacer el trámite Selecciona el botón “Ejecutar en línea”

Coloca tu RFC, contraseña o e.firma y el captcha que te aparece

y el captcha que te aparece Selecciona el botón “Generar constancia”

Imprime el documento y guarda una copia por si la necesitas más adelante

El trámite de la Constancia de Situación Fiscal es sumamente rápido, en máximo 30 minutos ya la tienes en tus manos/Foto: Captura de pantalla | SAT

Trámite en línea sin e.firma:

Descarga la aplicación “SAT ID” (El logo es un candado blanco con tres puntos rojos encerrado en un círculo azul)

(El logo es un candado blanco con tres puntos rojos encerrado en un círculo azul) Una vez descargues la app, ten a la mano tu RFC, tu correo electrónico, número de celular e identificación oficial

Abre la aplicación y dale clic en “Constancia de Situación Fiscal con CIF”

Escribe tu RFC a 13 caracteres , tu correo electrónico y tu número de celular a 10 posiciones.

, tu correo electrónico y tu número de celular a 10 posiciones. Toma una fotografía de tu INE por la parte de enfrente y la parte del reverso, procura que la foto de tu credencial se vea bien.

por la parte de enfrente y la parte del reverso, procura que la foto de tu Para confirmar tu identidad , te pedirán que grabes un video diciendo una frase que la misma aplicación te proporciona.

, te pedirán que diciendo una frase que la misma aplicación te proporciona. Da clic en firmar solicitud, coloca tu firma y listo, dentro de 5 días hábiles podrás recibir tu Constancia de Situación Fiscal en tu correo electrónico

Ahora ya sabes todas las formas en que puedes realizar este trámite, te recordamos una vez más que tienes hasta el 1 de julio para poder entregarla, haz tu trámite pronto, evita contratiempos.

Si aún te quedan dudas, te dejamos un video que puede ayudar a que entiendas mejor el proceso.