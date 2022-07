No es caricatura; bebé chivo conquista al mundo con sus enormes orejas

Es casi un hecho que los cabritos son adorables ¿Pero cuando alguna vez viste uno que parezca personaje de dibujos animados? El resultado es lindo y podría romper un récord, se trata de un precioso chivo bebé llamado Simba, aunque quizás sea más acertado el nombre de Dumbo, ya que posee las orejas más largas del mundo registradas en una cabra.

A partir de este momento quiero recibir las noticias a mi celular

Nacido en Karachi, Pakistán, Simba se ha convertido en una celebridad local debido a sus orejas rubias increíblemente largas, las cuales son tan grandes que rozan el suelo mientras él juguetea y revolotean con la brisa cuando se detiene. ¡Sólo le falta volar con ellas!

A baby goat named Simba was born with extra-long ears (19-inch ears) and could win the Guinness world record pic.twitter.com/DAVwodSIw8 — Shalva Sidamonidze (@Shalva10) June 30, 2022

El propietario de Simba es un criador de cabras llamado Muhammad Hassan Narejo, quien se sorprendió al notar por primera vez la notable envergadura de sus orejas; no obstante, manifiesta sentirse orgulloso de la característica única de su bebé chivo.

Baby goat "Simba" in Karachi, Pakistan has made a world record with its ears as long as 48 centimeters, very much longer than the normal size of ears. pic.twitter.com/uta6sCr98j — INDEPENDENT PRESS (@IpIndependent) July 7, 2022

Incluso, este hombre tuvo la idea de crear una "bolsa" para meter las orejas de Simba y evitar que el cabrito se tropiece con ellas mientras corre. La bolsa se ata alrededor del cuello de la cabra, sería algo así como atarse el pelo hacia atrás.

Te puede interesar: Burrolandia: el santuario donde se protege al burrito mexicano

¿Porqué las orejas de Simba son tan grandes?

Las orejas de Simba sin duda son enormes, su longitud total es de casi 50 centímetros, lo que lo convierte en el cabrito con las orejas más largas hasta la fecha, y no sólo eso, sino que como aún es un bebé, al crecer, sus orejas también lo harán, por lo que se desconoce la longitud máxima que puedan alcanzar.

Te puede interesar: Perrito ciego consigue lazarillo, es otro lomito que ahora es su mejor amigo

Ecología

Podría parecer que semejantes apéndices tan enormes serían el resultado de alguna enfermedad o malformación, pero nada más lejos de la realidad, en realidad Simba es un cabrito sano y sus largas orejas son una característica propia de su raza.

Las cabras nubias en general se caracterizan por sus orejas largas y colgantes, que ayudan a mantenerlas frescas. Aunque es probable que las de Simba sean más largas debido a una mutación genética, por lo demás está sano y es tan lindo y juguetón como puede ser cualquier cabrito bebé.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!