¡No es plástico! ¿Es seguro comerse la “piel” de las salchichas para asar?

En el norte del país, se realizan las famosas “carnitas asadas” que además de una comida típica de la región es una forma en la que se convive en esta zona de México, pues es la excusa perfecta para reuniones familiares y de amigos, este delicioso platillo es acompañado de las respectivas salchichas para asar.

Estas son como dice su nombre salchichas, son más grandes que las de hot dog y de diferente carne, que combinan perfectamente con los sabores de los cortes de carne, el aguacate, las tortillas, la salsa roja y demás.

Son ampliamente consumidas, sin embargo, hay un mito en torno a ellas, y a cualquier embutido en general, y es si el “plastiquito” o la piel de las mismas se debe quitar antes de comer o se puede consumir, pues pareciera no ser comestible en algunas ocasiones.

¿Qué son y cómo se hacen los embutidos?

Los embutidos son productos hechos con carne picada, sal, especias y otros ingredientes, que se introducen en tripas naturales o artificiales y se curan, cocinan o secan. Los principales tipos son frescos, curados, cocidos y ahumados.

Para hacer embutidos, se selecciona y prepara la carne, se pica y se mezcla con los ingredientes, se embute en tripas, y según el tipo, se cura, se cocina o se ahuma. Es fundamental mantener la higiene durante el proceso y considerar los métodos de conservación adecuados para cada tipo de embutido.

Son las llamadas tripas lo que nos componente, se llaman de esta forma pues los que son hechos “a la antigua” o de forma tradicional son hechos, como dice su nombre, por tripas o intestinos de animales.

Hay dos tipos:

Las tripas naturales provienen de los intestinos de animales como el cerdo, la vaca y la oveja. Estas se limpian y preparan adecuadamente antes de usarlas. Las tripas naturales son apreciadas por su sabor y textura, y son flexibles y permeables, permitiendo que el embutido respire y se cure adecuadamente.

Las tripas artificiales están hechas de materiales como colágeno, celulosa o plástico. Estas son más uniformes y pueden ser más fáciles de manejar y almacenar que las tripas naturales.

Son algunas de estas últimas las que podrían no ser comestibles por estar hechas de plástico, de hecho puedes comprar estas tripas en internet o en tiendas especializadas para hacer tus propios embutidos.

Las salchichas para asar suelen estar hechas de tripas de colágeno, por lo menos las más comerciales, las cuales son de grado alimenticio, entonces están hechas para comerse con estas, pero si no te gusta la textura siempre puedes retirarla, además de las grasas y otros ingredientes que podrían ser dañinos para la salud no habrá diferencia si le quitas o no la “piel”.