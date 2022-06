¿Nueva versión con proteína? Encuentra una mosca en su pan Bimbo y denuncia en redes

Bimbo es una de las comercializadoras de pan más grandes en el mundo y una de las favoritas en México, por lo que muchos no dudan en hacer sus productos parte de sus compras obligadas, pero algunos se han llevado desagradables sorpresas al hacerlo.

En un nuevo caso viral en redes sociales, un usuario contó cómo se encontró con un nada apetitoso nuevo ingrediente en su producto al tener la presencia de una mosca.

Esto fue publicado por el usuario Ricardo L.A. (@richloar) en Twitter en donde publicó una imagen en forma de GIF donde es posible ver a una mosca ya muerta en medio de una pieza de pan de sándwich de la marca “Cero” de Bimbo.

Debido a que la mosca se encuentra dentro del pan como si fuera uno más de sus ingredientes, el usuario comentó con ironía si se trataba de una nueva versión con un cierto extra de proteína.

“Cómo es posible que dentro del pan vengan moscas. Qué asco. Siempre pensé (que) eran empresa 100% higiénica y vean que sorpresa. Menos mal venía cocida la mosca. ¿Es una versión con proteína?”, escribió el usuario en su publicación compartida el pasado 24 mayo.

Al darse el contacto por Twitter, Bimbo México decidió responder a la reclamación y pidió los datos de la persona como parte de su atención al cliente. Este es el proceso que sigue la empresa cuando una de estas quejas surge al tener todas sus redes alerta a cualquier mención que se hace sobre la compañía o sus productos.

Por otro lado, los usuarios dentro de la publicación contaron otras experiencias negativas que han tenido con el pan de Bimbo. Mientras que otro grupo expresó sus dudas sobre la veracidad de la historia.

“A mí también me salieron insectos muertos en unos bimbuñuelos. Les mandé mensaje y jamás me respondieron”, explicó la usuaria Viviana en un caso similar al denunciado. “Bimbo siempre ha sido muy sucio en sus procesos… Trabajé en varias ocasiones dando mantenimiento en sus plantas de Azcapotzalco y Marinela Zapopan y nadie me platicó, yo lo vi”.

Cómo es posible que dentro del pan, vengan moscas? Que assssscoooo!! Siempre pensé eran empresa 100% higiénica y vean que sorpresa @Grupo_Bimbo @BimboMx menos mal@que venía cocinada la mosca!! Es nueva versión con proteína? pic.twitter.com/Uvkyu62mYb — Ricardo L.A. (@richloar) May 25, 2022

Sobre los que no creyeron la historia, algunos vieron detalles como que la mosca parece haber sido colocada a propósito o como el pan ya se encuentra abierto y las piezas parecen ser de en medio y no del comienzo del producto.

“Cualquier trabajador se podrá reír de esta fotografía, el pan fue horneado, la mosca estaría cocinada, hervida y achicharrada, después de la rebanadora sería un corte perfecto y una suerte extraordinaria”, detalló el usuario Carlos Romero.

Después de su publicación, el usuario que realizó la denuncia, Ricardo L.A. ya no dio ninguna actualización o avance de cómo se solucionó su problema.

OTROS CASOS REPORTADOS EN REDES SOCIALES

Dentro de las redes sociales de Bimbo México (@BimboMx) han dado respuesta a varios reportes con quejas sobre algunas fallas en los productos de la marca.

Uno de estos lo realizó la usuaria Yulz (@zarianc) quien por medio de un video mostró como en unas donas de azúcar estas ya contaban con telarañas debido a la descomposición.

“Osito Bimbo como te explico. Me fallaste, son las favoritas de mis tres hijos y mi niña de ocho años me dijo saben raras y no lo quise creer”, escribió la usuaria en su publicación, mientras que en el video se puede ver como el producto tiene fecha de caducidad para el ocho de junio, por lo que no deberían de entrar en descomposición.

@BimboMx @Grupo_Bimbo #OsitoBimbo como te explico Me fallaste 💔 son las favoritas de mis 3 hijos y mi niña de 8 años me dijo saben raras y no le quise creer 😭 #DonasBimbo que desilución las compré justo hoy en la tiendita y no me reembolsaron 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/IKxqBDSCTQ — Yulz ... ✍🏻 (@zarianc) May 30, 2022

En otro caso, el producto afectado es Bimbollos conocido como el pan para las hamburguesas, en donde se puede ver como en un paquete algunas de las piezas se encuentran de un tono verde por el moho acumulado.

“Ayer hice hamburguesas compré 5 paquetes de pan Bimbo Bimbollo y un paquete estaba así”, describió la usuaria Karen Franco.

Dentro de sus procesos de atención al cliente, Bimbo busca responder a todas estas quejas para mantener el cariño por sus productos. Como otras empresas, tras realizar la denuncia es posible recibir una dotación de la marca en compensación u otros regalos.

Con información de El Sol de Tampico