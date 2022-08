Nuevo miedo desbloqueado: Reaparecen moscas carnívoras que no se veían hace más de un siglo

Si eres de las personas que no les agrada estos insectos tienes que saber que ahora se ha dejado ver después de más de un siglo una especie de mosca que aterra a todos, se trata de la Quebrantahuesos, como muchos la nombran y las cuales tienen una particularidad que causa miedo y es que son carnívoras.

El descubrimiento de su aparición se dio en febrero de este año en el Parque Nacional de los Pirineos, en Francia.

Moscas carnívoras que se creían extintas

Este reporte se dio a conocer por parte del Parque Nacional de los Pirineos de Francia en el que menciona que estas moscas carnívoras se creían extintas hace más de cien años. Durante una vigilancia sanitaria en el Valle de Ossau fue la zona en la que se vieron estas moscas posadas sobre un jabalí muerto.

Lo que sorprendió fue que el hallazgo se encontraba a una altitud de mil 700 metros sobre el nivel del mar, el investigador además de eso se percató que los insectos tenían una apariencia extraña…

Mosca carnívora, no es cualquier insecto

El especialista pensando que se trataba de las moscas habituales y caseras, se dio cuenta que no era así, sino que se trataban de las Thyreophora cynophila, moscas carnívoras también llamadas “quebrantahuesos”, su nombre se debe a que su apariencia es parecida a la de los buitres, cuentan con una cabeza de color naranja brillante y que son carroñeras.

Esta especie se creían extintas en el año 1836, hace más de 100 años. Tanto así que ya era un hecho de que habían desaparecido que ya estaban incluidas en la lista de especies extintas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Pese a este descubrimiento, no se trata del primero ya que se observaron en España en 2010, sin embargo, tiempo después ya no se supo más nada de estos insectos. Esto alarmó a los investigadores que desde el 2018 comenzaron con investigaciones por la reaparición de la mosca carnívora.

Los avistamientos de estas moscas han causado expectación debido a la rareza de su aparición y por que su comportamiento ha sido activo durante el invierno, esto da pistas sobre la forma de su resistencia al frío que parece no afectar a las larvas que se alimentan de los cadáveres en descomposición en la nieve.

Ejemplar de una mosca carnívora o quebrantahuesos posada en un hueso de vaca / Foto: Cortesía | SEA, Sociedad Entomológica Aragonesa

Características de la mosca “quebrantahuesos”

Esta mosca mide cerca de 10 milímetros y tiene un instinto carnívoro, se alimenta generalmente de carroña (animales muertos).

Fueron descritas por primera vez por el botánico alemán Georg Wolfgang Franz Panzer, en 1798, quien indicó que su localización se sitúa entre Francia y Austria.

¿Mosca carnívora es peligrosa para el humano?

Hasta el momento científicos e investigadores mantienen un monitoreo para descartar cualquier riesgo a los seres humanos. Aún se desconoce si esta especie podría migrar a otros continentes, investigadores han lanzado la alerta a otros países así como también se monitorea el comportamiento de la especie.