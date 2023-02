¡Orgullo de Chihuahua! Tacos de carne asada en el Top 50 de la mejor comida callejera del mundo

La comida callejera es aquella que podemos encontrar en los puestos, carritos o quioscos, ubicados en las calles, mercados, ferias o kermés. Tienen la característica de ser platillos rápidos, que se comen sin cubiertos y de pie frente al puesto o dentro del carro; además son variados, pues se puede encontrar desde tacos hasta elote en vaso.

La gastronomía mexicana es conocida por ser una de las más sabrosas y variadas, tanto que la UNESCO la incluyó en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y ahora fue el turno de la comida callejera mexicana, la cual fue incluida en el Top 50 del portal web TasteAtlas de las mejores comidas de la calle en el mundo, en el que se encuentran diez platillos mexicanos, entre ellos, los tacos de carne asada.

Te puede interesar: ¿De Chihuahua o de Sonora? Dónde nacieron las tortillas de harina

Tacos de carne asada: la gastronomía norteña arrasando a nivel mundial

Los tacos de carne asada ocupan el lugar número 24 en el top de TasteAtlas. Estos tacos son muy populares en los estados norteños como lo son Chihuahua, Nuevo León, Durango y Sonora. La carne de res es asada al carbón y puede servirse en tortilla de maíz o trigo.

Los tacos de carne asada son originarios de Chihuahua, fueron de los primeros en crearse. Se cree que aparecieron en 1500. La carne se colocó en una tortilla de maíz y se le agregó guacamole, cebolla, chile y limón encima. Con el tiempo, las personas comenzaron a hacer otras versiones en diferentes regiones del país.

Parral Tacos de transmisión: ¿Cuáles son los mejores en Parral?

Otros platillos en el top 50

Lugar 46 - Tacos árabes: estos tacos, originarios del estado de Puebla, consisten en una tortilla hecha de pan pita rellena de carne de cerdo condimentada con comino, bañada en salsa de chipotle y otra salsa hecha con yogurt, jugo de limón, aceite de oliva, ajo y perejil. Se cree que los inmigrantes de Medio Oriente que llegaron a este estado, introdujeron la tradición de servir cordero asado en pan pita.

Lugar 36 - Tacos al carbón: de origen sonorense, en este estilo de tacos, la carne se asa a la parrilla. La tortilla puede ser de maíz o de trigo. Se cubre con pimiento, cebolla y cilantro recién picados.

Lugar 29 – Tacos al pastor: de los más famosos y más queridos. Consisten en pedazos de carne de cerdo que se cortan de un asador giratorio. Se sirve en tortillas de maíz, cubiertos con cebolla, cilantro, piña y salsa.

Lugar 27 – Gringas: hechas con tortillas de harina, se rellenan con carne de cerdo marinada al pastor, queso y en veces, rodajas de piña. También se les puede agregar cebolla y cilantro. La tortilla se dobla a la mitad, igual que los tacos y es muy similar a una quesadilla.

Lugar 15 – Tacos gobernador: el origen de su nombre es por el gobernador de Sinaloa. Se sirven en tortillas de maíz con camarones, queso rallado, cilantro, tomate, cebolla. Les untan mantequilla y se cocinan a la plancha a fuego medio.

Lugar 10 – Cochinita pibil: del estado de Yucatán, este platillo se trata de carne de cerdo marinada en una pasta de achiote, juego de naranja amarga y ajo. Se hornea lentamente y después de desmenuza. Se puede servir como tacos o solo. Se le puede agregar cebolla en escabeche, salsa o vegetales asados.

Lugar 9 – Elote en vaso: conocido como “esquites” en la capital del país y “coctel de elote” en Baja California, el elote fue considerado en el top 50 mundial como de las mejores comidas callejeras. Consiste en servir en un vaso el elote en grano, acompañado del caldo en donde se coció, chile en polvo (chile el que pica o del que no pica), limón, mantequilla, queso rallado y crema o mayonesa, según la región del país.

Lugar 5 – Carnitas: originarias de Michoacán, las carnitas son un platillo elaborado de carne de cerdo cocida a fuego lento en su propia grasa hasta que esté tierna, luego se sube el fuego y se dejan hasta que la carne este crujiente por fuera y se pueda desmenuzar. Se acompaña de tortillas, salsa, frijoles, guacamole, limón y verduras frescas.

Lugar 4 – Tacos: el platillo más famoso y con el que se relaciona más al país. Los tacos de cualquier tipo, ocupan de los primeros lugares en el top 50 mundial. Un taco puede ser de cualquier tipo de carne y puede agregarse cilantro, cebolla, tomate u otros vegetales, incluso frutas, como la piña, y lo más importante, acompañados de salsa, ya sea verde o roja.

Best street foods in the world: https://t.co/eNSgUN1w7G



...according to TasteAtlas audience ratings, current ranking. What's your favorite? pic.twitter.com/lj1A5a1QaI — TasteAtlas (@TasteAtlas) February 17, 2023

¿Qué es TasteAtlas?

Este portal web se asemeja a Google Maps, pues se trata de un mapa interactivo en el que puedes explotar los platillos típicos de cada país del mundo. En cada uno puedes ver la descripción del mismo, los ingredientes que utilizan para prepararlo e incluso la receta. También funciona como un blog de comida, pues constantemente publican rankings similares al de el top 50 mundial de las mejores comidas callejeras, además de que los usuarios se pueden crear una cuenta y calificar los platillos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Este sitio fue creado por Matija Babic con el objetivo de crear una base de datos de las mejores comidas de cada país, ya que las guías turísticas eran muy incompletas. Desde que fue creado, se convirtió en uno de los referentes de la gastronomía, pues se trata de un mapa muy completo, el cual funciona como un GPS, pero de comida; además facilita a los usuarios el conocer cuál es el plato principal de cualquier país y proporciona datos adicionales de cada uno.