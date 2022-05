Para colonizar el espacio, científicos cultivan plantas en la Antártida a -40°C, como película de ciencia ficción

Entre más avanza la tecnología, el ser humano busca misiones cada vez más lejanas en el espacio exterior. Más allá de la luna o marte, nuestras miras están puestas en colonizar otros planetas en un futuro no muy distante; sin embargo, para lograr tal hazaña, primero es necesario resolver una serie de problemáticas que supone tan largo viaje, siendo una de ellas; ¿Cómo nos podríamos alimentar durante una travesía espacial?

Por suerte, los científicos han encontrado una posible solución, la cual se encontraría en un punto frío y remoto de nuestro planeta, que además serviría para poner a prueba nuestros conocimientos en agricultura; se trata de la Antártida, el continente congelado en el polo sur.

Las plantas cultivadas en la Antártida servirían como alimento a los astronautas durante los largos viajes espaciales. Foto: Pixabay

La idea en sí no es nueva, ya que incluso desde antes del auge en la carrera espacial, el hombre se ha planteado la posibilidad de cultivar alimentos en el polo sur, como una especie de "invernadero del fin del mundo"; no obstante, tras décadas de intentarlo, los investigadores se dieron cuenta de que en la práctica, no es una tarea tan sencilla.

En primer lugar, la tierra de la Antártida es sumamente árida, con un entorno seco, aunado a las temperaturas extremadamente frías, por lo que los primeros intentos fueron un fracaso, ni siquiera utilizando invernaderos equipados lograron buenos resultados, por lo que era necesario un cambio en la estrategia inicial.

¿Cómo podrían los científicos cultivar plantas en la Antártida?

A partir de la década de los sesenta, etapa clave en la exploración espacial, fue que se ideó un nuevo método para lograr cultivos en la Antártida; si la tierra resultaba tan difícil de trabajar, ¿Por qué no hacerlo de otra manera? Utilizando agua y aire.

Fue así que los científicos pusieron en marcha los cultivos hidropónicos, método que consiste en cultivar vegetales sin el uso de tierra, utilizando soportes especiales, agua y sustratos artificiales. Pronto, la técnica evolucionó para dar paso también a la aeroponia; basada en el aire, en la cual las raíces se mantienen en suspensión, siendo alimentadas mediante el uso de pulverizadores.

Con el paso de los años, las técnicas han ido mejorando y expandiéndose, al punto de que en el año 2015, ya se contaba con 42 instalaciones de cultivo diseminadas por la Antártida. Quizá el ejemplo más conocido sea el del invernadero Eden Iss, ubicado en un paraje que continuamente se ve sometido por duras tormentas y temperaturas de hasta 40 grados bajo cero.

Los cultivos hidropónicos consisten en cultivar vegetales sin el uso de tierra, utilizando soportes especiales, agua y sustratos artificiales. Foto: Archivo | El Sol de Tlaxcala

A pesar de las adversas condiciones climáticas, en el interior del Eden Iss, se recrea un ambiente cálido, con una humedad relativa del 65% y temperaturas de 21 grados centígrados. Tan sólo en el año 2018, el invernadero produjo 77 kilogramos de lechuga, 51 de pepinos y 29 de tomates, junto con otros vegetales, en un espacio de apenas 13 metros cuadrados.

Así mismo, el desarrollo de cultivos en la Antártida va mucho más allá de ofrecer alimento a los astronautas, estudios sugieren que al incluir plantas vivas en las misiones espaciales, podría ayudar también a mantener una buena moral en la tripulación. Además, los métodos utilizados suponen un adelanto científico tal, que quizás en un futuro sea posible la creación de huertos en la superficie de la Luna.

